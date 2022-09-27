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Sakız ve meşrubat çalıp, market sahibini darbettiler; o anlar kamerada

DHA

Sakız ve meşrubat çalıp, market sahibini darbettiler; o anlar kamerada


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da girdikleri marketten sakız ve meşrubat çalan 2'si kadın 4 kişi, kendilerini fark eden iş yeri sahibi Servet Kırboğa'yı (56) da taş ve sopayla darbetti. Yardıma koşan Ahmet Yaman ise koluna gelen taşla yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi´ndeki bir markette meydana geldi. Müşteri gibi markete giren 1'i kolu alçıda 2'si kadın, 4 kişi, bir süre ürünleri inceledi. Şüphelilerden birinin cebine sakız ve meşrubat koyduğunu fark eden market sahibi Servet Kırboğa, tepki gösterdi. Kırboğa'nın "Ne yapıyorsunuz?" diyerek engellemeye çalışması üzerine şüpheliler, taş ve sopayla saldırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Servet Kırboğa, eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı. Yaşananları görüp koşan dükkan komşusu Ahmet Yaman da taşla kolundan yaralandı. Şüpheliler kaçarken, içlerinden biri şapkasını düşürdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Servet Kırboğa, "Cebine sakız ve meşrubat koyduklarını fark ettim. Ne yaptıklarını sorunca taş, tekme, yumruk, ne denk getirirlerse vurdular. Kendimi sopa ile savunmaya çalıştım" dedi. Kırboğa ve komşusu Ahmet Yaman, sağlık kontrolü sonrası ifade için emniyete götürüldü. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin markette Kırboğa ile tartışıp, ardından da saldırdıkları görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-09-27 14:57:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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