Mervenur'u iple boğup, folyoya saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mervenur'u iple boğup, folyoya saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet

DHA

Mervenur'u iple boğup, folyoya saran sanığa ağırlaştırılmış müebbet


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Duruşma sonrası gözyaşlarıyla açıklama yapan anne Güler Polat, "İçimin ateş sönmedi ama biraz hafifledi" dedi.
Antalya'da, 19 Ekim 2020'de, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan, o dönem 20 yaşında olan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI 
Cüneyt Akyol, ifadesinde, Mervenur Polat'ı nasıl öldürdüğünü anlatırken "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel; Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm sonra da Mervenur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım" dedi. 
KARDEŞİ, DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ
Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini ise erkek kardeşi, parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, Süleyman Gülten ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. ve Süleyman Gülten, savcılıktan serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı. Gökhan Hamurcu, Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman Gülten ile şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Süleyman Gülten, beraatini talep etti.
Sanık Aziz Kaya, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Tek suçum, yanlış yerde yanlış zamanda bulunmak" dedi.
Sanık Cüneyt Akyol ise "Tasarlayarak öldürmedim. Cinsel saldırıda bulunmadım. Uyuşturucu madde kullandığım için o an öyle gelişti. Ailesinden tekrar tekrar özür dilerim" diye konuştu.
Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.
DAVADA KARAR VERİLDİ
Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarından sonra duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararı açıkladı. Sanık Cüneyt Akyol'a 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve cinsel saldırı ile uyuşturucu ticareti suçlarından toplam 17 yıl ceza verildi. Tutuklu sanık Aziz Kaya'ya 'uyuşturucu ticareti'nden 10 yıl, tutuksuz sanık Süleyman Gülten'e 'delilleri karartma' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.
'CİĞERİMİ KOPARDILAR'
Duruşma sonrası Mervenur Polat'ın ailesi ve avukatı açıklamalarda bulundu. Anne Güler Polat, gözyaşlarıyla "Biraz içim hafifledi. Henüz ciğerim yanıyor. Benim küçücük torunumu öksüz bıraktılar. İçimin ateşi sönmedi ama biraz hafifledi. Yavrumu elimden aldılar. Ben elimi bile kaldırmamıştım. Hayatını elinden aldılar. Ciğerimi kopardılar. Benden kötü olsunlar. Hep adalete güvendim, güveniyorum. Kararı veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
Baba Atilla Polat ise "Sonuca sevinçliyim ama geride bir yavru bıraktı. Eşime, 'anne' diyor. Torunum annesinin öldüğünü de biliyor. Adalet yerini buldu. Biraz olsun rahatladım" dedi.
OĞLUNA PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE ÖLDÜĞÜ SÖYLENMİŞ
Mervenur Polat'ın avukatı Buğra Kağan Oğuz, "Mervenur Polat çok genç yaşında katledildi. Konunun en büyük dramı ise 8 yaşındaki evladı. Mervenur'un annesi ve babası torunlarına bakıyor. Oğlu 1 yıl boyunca annesinin öldüğünü bilmiyordu, söyleyememiştik. En son psikologlar huzurunda söyledik" dedi.
İNDİRİM UYGULANMADI, İÇİMİZİ SERİNLETEN KARAR'
Bu süreçte gerek cinayet büro amirliği gerek adli makamların çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Oğuz, "1,5 yıldır davamız sürüyordu. Davada yargılanan 6 sanık vardı. Bunların baş kahramanları ceza aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu anlamda hiçbir indirim yapılmaması, bizim için sevindirici bir haber oldu. Diğer 3 sanık beraat etti. Bunun için üst yargı yollarına başvuracağız. Şu an için herkesten Allah razı olsun diyoruz. Mahkeme heyeti içimizi serinletecek karar verdi" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-09-28 11:41:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Baş ve boyun kanserini faranjitle karıştırmayın" uyarısı
YEREL HABERLER "Baş ve boyun kanserini faranjitle karıştırmayın" ...
Milletvekili Başkan, Kumluca ve Finike'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Başkan, Kumluca ve Finike'de ...
Elmalı'nın tilki kuyruğu üzümü, "Nuh'un Ambarı" aday listesinde
YEREL HABERLER Elmalı'nın tilki kuyruğu üzümü, "Nuh'un Ambarı" aday ...
Demre Kaymakamı Şatıroğlu, çiftçilerle fide dikti
YEREL HABERLER Demre Kaymakamı Şatıroğlu, çiftçilerle fide dikti
Antalya Devlet Opera ve Balesi, gala konseri ile sezonu açacak
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi, gala konseri ile ...
Altın Portakal'da Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması finalistleri ve jürisi belirlendi
YEREL HABERLER Altın Portakal'da Edebiyat Uyarlaması Senaryo ...
Kefalin kaderi plastik halka
YEREL HABERLER Kefalin kaderi plastik halka
Saat Kulesi'nin imitasyon dendanları kaldırıldı
YEREL HABERLER Saat Kulesi'nin imitasyon dendanları kaldırıldı
Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanığına ...
Antalya’da Kumluca Belediyesinden işçi çıkarıldığı iddiası
YEREL HABERLER Antalya’da Kumluca Belediyesinden işçi çıkarıldığı ...
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı
YEREL HABERLER Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a ...
DJ Burak Yeter "Genç Ne Sever" projesi kapsamında üniversiteli öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER DJ Burak Yeter "Genç Ne Sever" projesi kapsamında ...
Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın ...
İşe giderken sırtından bıçaklanan kadın: Dışarı çıkmaya korkar hale geldim
YEREL HABERLER İşe giderken sırtından bıçaklanan kadın: Dışarı ...
Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı - Yeniden
YEREL HABERLER Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı - ...
Evden çıkarılan kiracı, avukatı bıçakladı
YEREL HABERLER Evden çıkarılan kiracı, avukatı bıçakladı
Antalya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırı girişimine tepki
YEREL HABERLER Antalya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırı ...
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan ...
Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu
Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema gösterimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Tırı ücretsiz sinema ...
Sakız ve meşrubat çalıp, market sahibini darbettiler; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sakız ve meşrubat çalıp, market sahibini darbettiler; ...
Antalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde ...
Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı unutmadı
YEREL HABERLER Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı ...
Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Serik'te 8 hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.