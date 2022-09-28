İlişkide bulunduğu kadının 1200 TL'sini zorla alıp, bıçakla yaraladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da para karşılığı birlikte olduğu N.K. (32) adlı kadının 1200 lirasını gasbedip bıçakla yaralayan S.A. (32), polis tarafından yakalandı. N.K. ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.K. ile 200 TL karşılığında anlaşıp, birlikte olan S.A., daha sonra kadından üzerindeki parayı istedi. Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı. Kan içinde kalan N.K. çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Verdiğim 200 TL'yi geri vermesini istedim. Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-09-28 12:45:54
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