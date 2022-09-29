Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi darbeden 2 kişiye gözaltı (2)

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3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpması sonucu ölen Çağrı Aktaş'ı darbettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Fatih Ç., Cömert Y. ve taksi şoförü H.Ü., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-09-29 14:36:49



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