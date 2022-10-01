Altın Portakal'da açılış gecesi

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Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni öncesinde katılımcıların yürüdüğü kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Türkiye´nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali´nin 59´uncusu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. 10 bin kişilik Spor Salonu´nda 2 yıldır pandemi gölgesinde düzenlenen törende bu yıl kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonunda kurulan alanda fotoğraf çektirdi.

Jüri üyeleri Yeşim Ustaoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Haydar Ergülen, Nurgül Yeşilçay ve Uğur İçbak kırmızı halıda birlikte poz verdi. Jüri üyelerinden Azra Deniz Okyay geceye İran´da öldürülen Mahsa Amini´nin isminin yazılı olduğu tişört ile katıldı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-01 21:18:53



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