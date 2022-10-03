Altın Portakal'daki tek '3D' film izleyiciyle buluştu



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan 'Gidiş O Gidiş' filminin gösterimi yapıldı. Festivaldeki tek 3 boyutlu (3D) olan filmde izleyiciler gösterimin bir bölümünde 3 boyutlu gözlük kullandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2'nci gününde devam ediyor. Festivalde bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın 3 yönetmenli 'Gidiş O Gidiş' filminin gösterimi Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Festivaldeki tek 3 boyutlu özelliği taşıyan filmi izlemeye gelenler filmin belli bölümlerinde 3 boyutlu gözlük kullandı. Girişte izleyicilere dağıtılan 3D gözlükler, filmin bir diğer gösteriminde kullanılacağı için çıkışta toplandı.

Filmin ardından yapılan söyleşide konuşan Burak Çevik, bir süre yönetmenlik değil yapımcılık yaptığını, ancak bu durumun kendisini yıprattığını söyledi. Çevik, "Tek bir hikaye içerisine eğilen 3 yönetmenden bahsediyoruz. Bu zordu. Film yapım pratikleri değişiyor. Film yapmak biraz demokratikleşti. Film yapım ekipmanlarına ulaşmak çok basitleşti. Önemli olan fikrin ne kadar güçlü olduğu. İlk defa siz de ilginç bir deneyim yaşadınız. 3 boyut teknolojisi değişti. Bu teknoloji eski tip bir teknoloji. Sinema salonuna gittiğinizde başka tip gözlükler veriyorlar. Bu gözlüklerle deneyim farklı bir deneyim haline geliyor. Eski tip olarak izledik bugün. Kolay bir film değildi. Bir sürü insan çıktı filmden. Alıştığımız filmler gibi giriş, gelişme, sonucu olan bir film değil. Bildiğimiz türde film yapmak çok sıkıcı oluyor. Antalya'da filmimi göstermek çok değerli" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-03 17:24:25



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