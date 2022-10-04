Varto depreminin bıraktığı izler Altın Portakal'da



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda, Metin Dağ'ın 'Kaf Kaf' belgeseli izleyiciyle buluştu. 1966'da Muş'un Varto ilçesindeki depremin izlerini anlatan belgesel, beğeniyle izlendi.

Bu sene 59'uncusu gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 2'nci gününde, yönetmenliğini Metin Dağ'ın yaptığı, 1966 yılında Varto'da yaşanan ve 2 bin 394 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremi konu aldığı belgeseli, izleyiciden beğeni topladı. Kendisi de Vartolu olan Dağ'ın 2020'de çekimlerine başladığı belgeselde, Varto Depremi'ni yaşayan 150 kişiyle röportaj yapıldı. Depremin yaşandığı döneme ait arşiv görüntülerin de kullanıldığı belgeselde, sonrasında yaşanan göç dalgasıyla birlikte Almanya'ya gidenlerin yaşadıkları da aktarıldı. Çekimleri 8 hafta Varto'da, 8 hafta Almanya'da süren belgesel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 2023'te Varto'da da düzenlenecek galayla gösterilecek.

Altın Portakal Film Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gösterimi yapılan filmin ardından yönetmen Metin Dağ, izleyicilerin sorularını yanıtladı. Burada konuşan Dağ, "Kaf Kaf 1966 depremini anlatan, o trajik öyküleri toparlayan bir proje. 2020 yılında pandemi sürecinde yapımına başlandı. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Bu süre zarfında çekimler 8 haftada Varto'da 8 hafta da Almanya'da gerçekleştirildi. Deprem olduktan sonra bir göç hikayesine döndü. Biz o göçün izlerini aradık ve bu yüzden Almanya'ya gittik ve filmimizi bu şekilde tamamladık" dedi.

İlk festival süreçlerine Altın Portakal'la başladıklarını belirten Dağ, "Almanya ile birlikte 150 kişiyle röportaj yaptık. Bunları da filmin matematiği ile birlikte 12 kişiye kadar indirdik. Ülkem adına böyle bir şey yapmak istiyordum ve ülkemin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bunu yaparken de bu tür acıları, özel duygusal anları nasıl aktarabilirim ile ilgileniyorum. Tamamen duygusal ve ülkem için neler yapabilirim refleksiydi. Deprem çünkü çok ciddi ve işlenmesi gereken bir konu. Maalesef bununla ilgili önlemler alınmıyor. Bunun gibi sanatsal bir işle, bir filmle bunu yapmak istedik" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-04 11:05:51



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