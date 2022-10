'Tünelin ucundaki ışık'a Antalya'da kavuştu

Selma KUNAR/ ANTALYA, (DHA)AZERBAYCAN'da meme kanseri tanısı konulduktan sonra geldiği Antalya'da sağlığına kavuşan müzik öğretmeni Lale Guliyeva (52), yaşadığı süreçte tünelin ucundaki ışığa yürümek zorunda olduğunu, ışığa da Antalya'da yöneldiğini söyledi.

Bakü'de yaşayan 1 çocuk ve 1 torun sahibi müzik öğretmeni Lale Guliyeva, 2021 yılında meme kanseri tanısı aldı. Hastalığını öğrendiğinde umutsuzluğa kapılmayıp, hayatın her şeye rağmen güzel olduğuna inandığını anlatan Guliyeva, tedavi için Medical Park Antalya Hastanesi'ne başvurdu. Guliyeva, kemoterapi ve meme ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Hiç isyan etmediğini söyleyen Lale Guliyeva, "Allah özümüzü yarattı ve herkesin günü bellidir. Kanser demek değil ki insan bitmiştir" diye konuştu.

Dünyanın her yerinde her gün binlerce insanın savaş, kaza gibi nedenlerle hayatını kaybettiğini belirten Guliyeva, "Allah bize ne verirse onu yaşıyoruz. Ya kanserden ya başka bir nedenden bir gün herkes hayatını kaybedecek. Ben hastalığımı öğrendiğimde böyle yaklaştım" dedi.

"Çok şanslıyım ki Antalya gibi güzel bir yerde ve böyle bir hastanede tedavim yapıldı" diyen Azerbaycanlı öğretmen, "Bir arkadaşım demişti ki 'Farzet ki uzun bir tüneldesin ve ucunda ışık var. Sen o ışığa doğru yöneliyorsun. İşte ben hastalığımda bunu düşündüm. Önce Allah'ın sonra doktorlarımın sayesinde o ışığa yöneldim ve çıktım" diye konuştu.

Hastalık sürecinde desteklerini gördüğü öğrencileriyle velilerin de kendisini görüntülü aradıklarını dile getiren Lale Guliyeva, tedavi için 6 ay Antalya'da kaldığını belirterek, "Şükür ki tedavim ve ameliyatım bittikten sonra öğrencilerimin, çocuklarımın yanına döndüm. Çocuklarım büyük destek oldu. Allah'ın izniyle öz hayatıma devam edeceğim. Hayat çok güzel ve kısa. O nedenle hayattan maksimum zevk almak lazım" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2022-10-05



