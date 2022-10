Hazar Ergüçlü, sevgilisinin filminde hem yapımcı hem oyuncu

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı 'Bomboş' filminin gösterimi oldu. Yönetmen Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü, filmin yapımcılığını Ender Sevim ile üstlenirken, oyuncu olarak da yer aldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ikinci gününde, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı 'Bomboş' filmi, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Gösterim öncesi ekibini tanıtmak için sahneye çıkan yönetmen Ünlü, izleyicilere katılımları için teşekkür etti. Öte yandan filmin yapımcılığını Ender Sevim ile birlikte yönetmen Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü üstlendi. Ergüçlü, aynı zamanda filmde oyuncu olarak da rol aldı.

Kıbrıs'ta yaşamaya başladığını, filmdeki evin kendi evi olduğunu söyleyen yönetmen Onur Ünlü, "Gidip gelirken bir hikaye kurmaya başladım. Bu film çıktı ortaya. Serkan Keskin en çok film yaptığım oyuncu olabilir. Bu film aslında hak ettiğinden fazlasını isteyen bir adamın hikayesiydi. Şiddet hayatın içerisinde vardır biz de hayatın içinde olduğu için kullanıyoruz. Neticede iyilik melekleri değiliz. Ne yaşanıyorsa onu anlatıyoruz. Filmimde birisi birisini öldürdüğü için onu seyreden birisinin gidip bir başkasını öldüreceğini düşünmüyorum" dedi.

'BU İŞİN PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Filmde hem yapımcı hem oyuncu olan Hazar Ergüçlü, kadın olarak oyunculuk yapmanın geri kalan her şeyi yapmak gibi çok zor olduğunu söyledi. Ergüçlü, "Film yapma sürecinin her kısmını seviyorum ve her kısmında yer almak istiyorum. Giderek biraz daha bu tarafta da yer alıyorum. Onur'un işlerini çok seviyorum ve sürekli yapmaya devam etmesini istiyorum. Nasıl destek olabilirim, diye düşündüm. Karakteri oynaması çok keyifliydi. Böyle isimlerin bulunduğu filmde bu işin parçası olmak çok önemliydi benim için" diye konuştu.

Böyle bir ekiple çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen filmin oyuncularından Serkan Keskin de "Onur bir hikaye yazdığından bahsetmişti daha sonra senaryoyu verdi. Aramızda ortak dil gibi bir şey oluştu. Çok seviyorum ben Onur Ünlü'nün senaryolarını. Benim için Settar ağabeyle oynayacak olmak çok önemliydi. Çocukluğumdan beri izlediğim biriyle oynayacak olmak heyecan vericiydi" dedi.

Filmin diğer yapımcısı Ender Sevim ise "Onur, ilk ofise gelip projeden bahsedince çok heyecanlandım. Ekipteki isimleri duyunca senaryoyu okumadan 'Tamam' deme noktasına geldim. Senaryoyu okuyunca direkt 'Tamam' dedik" diye konuştu.

Oyuncu Settar Tanrıöğen de Kıbrıs'ta filmde konuştuğu dile çocukluğundan bu yana hakim olduğunu, bu sayede zorlanmadığını söyledi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-05 11:40:58



