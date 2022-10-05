Dünya prömiyeri Cannes'da, Türkiye prömiyeri Altın Portakal'da



Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Emin Alper'in son filmi 'Kurak Günler'in gösterimi yapıldı. Dünya prömiyerini Cannes'da, Türkiye prömiyerini festivalde yapan filme izleyici ilgi gösterdi.

59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin üçüncü gününde Emin Alper'in son uzun metrajlı filmi 'Kurak Günler', izleyiciyle buluştu. Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleşen film, Türkiye'de ilk gösterimi Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldı. İzleyiciler, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gösterimi yapılan filme ilgi gösterdi.

Film öncesinde ekibiyle sahneye çıkan yönetmen Alper, Gezi Parkı Davası nedeniyle tutuklu bulunan Çiğdem Mater'in adının yazılı olduğu sandalyeyi göstererek, Mater'in filmin yapımcısı olduğunu ve yanlarında olamadığı için üzgün olduklarını söyledi.

Salonu dolduran seyirciler, gösterimin ardından kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci gibi isimlerin olduğu filmi uzun süre alkışladı. Film sonrasında gerçekleştirilen söyleşiye gelenler ise kalabalık nedeniyle alana sığmadı. Bazı katılımcılar söyleşiyi dışarıdan takip etti.

'EN ÇOK ZORLANDIĞIM FİLM OLDU'

Ekibin profesyonelliği sayesinde çok zor bir işi başardıklarını söyleyen yönetmen Emin Alper, "Kalabalık ve coşkulu bir salonda beklediğimden fazla gülündü. Beklemediğim yerlerde de gülündü. Bu biraz salonun sinerjisiyle alakalı bir şey. Cannes'daki prömiyerde de gülündü. Maalesef film çekme koşulları düzelmiyor aksine daha zorlaşıyor. En çok zorlandığım film oldu. Finansman açısından çok zorlandık ve bu konuda zorlanınca her şey birbirini etkiliyor. Süre kısalıyor ve az bir sürede çekmek zorunda kalıyorsunuz filmi" dedi.

Festivalde bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Alper, "Çekimden geldim. Gelip gelmeme konusunda çok tereddüt ettim. Bu sıcak tepkileri görünce 'iyi ki gelmişim' dedim. Aslında filmde daha büyük rolüm vardı ama yardımcı yönetmenimiz izin vermedi. Bu küçük rolle idare ettim. Yeni projem var ama henüz çok erken. Biraz daha somutlaşsın. 1-2 proje var, hangisini çekebiliriz, hangisini çekemeyiz onu tartışıyoruz" diye konuştu.

'GURURLU VE MUTLUYUM'

Kendisini çok gururlu hissettiğini söyleyen oyuncu Selahattin Paşalı, "Kariyerimin 5'inci yılında Emin Alper ile çalışabilme seviyesine geldiğim için, bu festivalde değerli oyuncularla, filmlerle yarışma zevkini tattığım için çok gururlu ve mutluyum. Bana bu şansı verdikleri için onlara teşekkür ederim. Yardımcı oyuncular gerçekten çok iyiydi. Çok gerildim. Kapıdan çıktığım sahnede oyuncuların bakışlarından gerçekten çok korktum" dedi.

Mutluluğunu ifade eden oyuncu Selin Yeninci, "Seyircisi olarak bu kadar sevdiğim bir filmin içerisinde olduğum için ve Emin Alper ile çalıştığım çok mutluyum. Televizyonun başında biraz daha anlamlı şeyler yapmaya çalıştığınızda daha seçici oluyorsunuz. O yüzden karşılıklı olarak böyle güzel bir hikayenin anlatıcılarından birisi olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

İlk filmini Emin Alper ile çekmesinin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen oyuncu Eylül Ersöz, böyle bir ekiple çalıştığı için şanslı olduğunu belirtti. Festival sürecine devam eden film, 25 Kasım'da vizyona girecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-05 12:21:21



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