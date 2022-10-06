İlk uzun metraj filmi ile Altın Portakal'da yarışıyor



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan Selcen Ergun'un 'Kar ve Ayı' filminin gösterimi yapıldı. Filmin hikayesinin 2017 yılında ortaya çıkmaya başladığını belirten Ergun, "Hep küçük sırlarla gerilim olsun, istiyordum. Ana karakterin duygu dünyasından beslenen, onun günlük karşılaşmalarla artan gerilimini hissettirmekti" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 4'üncü gününde Selcen Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi 'Kar ve Ayı', Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluştu. Daha önce Toronto Uluslararası Film Festivali'ne Türkiye'den seçilen tek eser olan ve başrollerinde Merve Dizdar ve Saygın Soysal'ın yer aldığı filme, izleyici yoğun ilgi gösterdi.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi'nde yer alan oyuncu Ezgi Mola, bir dönem dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Merve Dizdar'ı yalnız bırakmayarak, filmi izlemek için salona geldi. Gösterim öncesinde sahneye çıkan film ekibi, katılımcılara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

'HEP KÜÇÜK SIRLARLA GERİLİM OLSUN'

Filmin hikayesinin 2017 yılında ortaya çıkmaya başladığını söyleyen yönetmen Selcen Ergun, "Hikaye, tüm dünyada kadınların hissettiği güvende olmama duygusu. Filmdeki gibi karşılaşmalar ve sıkışmışlık hissiyle ortaya çıktı. Hep küçük sırlarla gerilim olsun, istiyordum. Ana karakterin duygu dünyasından beslenen, onun günlük karşılaşmalarla artan gerilimini hissettirmekti. Baştan beri niyet böyleydi. Eksi 20 dereceler, geceleri donarak, bazen otelden çıkamayıp, çekim yapamadığımız zamanlar oldu. Yollar açılamadığı için oyuncularla birlikte yürüdüğümüz de oldu" dedi.

'ÇOK SAKİN VE ÇOK GERİLİMLİ'

Filmin hikayesini çok beğendiğini söyleyen oyuncu Merve Dizdar, "Bana daha basit şekilde oynayabilmek zor geliyor. Duygularınızı daha içeride yaşayıp, onu yansıtabilmek daha zor. Bu tarz incelikte oyunculukta daha çok zorlandım. Bu hislerin minimal olması çok zordu. Çok sakin ve çok gerilimli olduğunu düşünüyorum. Filmi her izlediğimde atmosferin içerisine giriyorum. Oradayken çok soğuk ve zor zamanlardı. Ama izlerken kendimi bir kasabada hissediyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR DENEYİM HİÇ YAŞAMAMIŞTIM'

Kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu belirten filmin kurgucusu Çiçek Kahraman, "Kurguya başladığımız ilk hafta pandemi nedeniyle ilk kapanma oldu. Yabancı olduğumuz bir şehirde, her gün kurgu stüdyosuna giderek tamamladık. Bizim ruh halimizin de filme ne kadar geçtiğini bugün izlerken farkettim. Benim için çok özel, böyle bir deneyim hiç yaşamamıştım" dedi.

Erkan Bektaş ise oynadığı karakterin doğayla mücadele edip, kavga edenlerden olduğunu söyledi. Filmin oyuncularından Saygın Soysal da festivalde olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-06 10:54:27



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