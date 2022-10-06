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Film ekibi ve oyuncular, Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti

DHA

Film ekibi ve oyuncular, Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen Jale İncekol'un, 20 kadının yolculuğunu anlattığı belgeseli 'Narperi'nin Bileziği' izleyiciyle buluştu. Film ekibi ve oyuncular, gösterim sonunda, İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi anmak için saçlarını kesti.
59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 4'üncü gününde, Jale İncekol'un pandemi döneminde Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 20 kadının yolculuğunu anlattığı belgeseli, özel gösterim olarak izleyiciyle buluştu. Gösterime film ekibi ile birlikte rol alan kadınlar, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu da katıldı. Belgesel film, izleyici tarafından uzun süre alkışlandı. Filmin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan ekip, katılan herkese teşekkür etti.
'MÜCADELENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'
Film ekibi ve oyuncular, söyleşi sonrası İran'da saçı gözüktüğü için polis tarafından gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi anmak adına sahnede saçlarını kesti. Kesik saçlar, kutuda toplandı. Filmin yönetmeni Jale İncekol, kadınların hikayesini anlatmak istediklerini ve festivalde oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Filmin ilk festivalinin Altın Portakal olması benim için çok değerli. Bütün ekibimle beraber filmi burada izledik. Mahsa Amini'nin polis şiddetiyle katledilmesinden sonra İran'da kız kardeşlerimizin başlattığı mücadelenin bir parçası olduğumuzu göstermek istedik. Yalnızca İran'da değil, ülkemizde kadınlara uygulanan şiddetin son bulması en büyük dileğimiz. Bu mücadelenin bir parçası olmak hepimizin sorumluluğu. Biz sonuna kadar insanların özgürce yaşayabilmesi için mücadele edeceğiz" dedi.
Saçlarını kesmelerinin sembolik bir şey olduğunu belirten İncekol, "Bu konuya bir parça daha dikkat çekmek istedik. Medyada çok fazla yer bulduğunu düşünmüyorum. Gündem çok hızla değişiyor. Yerine başka acı ve üzüntüler ekleniyor. Biz bu mücadeleyi sürdürmezsek karanlıktan kurtulamayacağız. Bunun için bütün kadınlar ve bizimle birlikte yürüyen erkeklerle beraber hep birlikte olacağız" diye konuştu.
Filmin destekçisi Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de "Jale İncekol ile bir yol arkadaşlığımız oldu. İyi ki yollarımız kesişti. Türkiye'nin kurtuluşu üretimden geçer. Bir de kadın üretirse neler yapacağını göstermek lazımdı. Dünyayı kadınlar kurtaracak" dedi.
Filmde oynayan kadınlar ise çok heyecanlı olduklarını, yaşadıkları süreçle birlikte hayatlarının değiştiğini söyledi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-10-06 11:15:40

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