Antalya'da 'Beyaz Kelebek' operasyonu: 17 gözaltı (2)

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14 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği 'Beyaz Kelebek' adı verilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 3´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Engin ANAK/ ANTALYA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Engin ANAK

2022-10-06 18:09:29



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