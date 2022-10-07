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14 yaşındaki Berkay, böbrek nakliyle yaşama tutundu

DHA

14 yaşındaki Berkay, böbrek nakliyle yaşama tutundu


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)AFYONKARAHİSAR'da böbrek yetmezliği olan, Joubert Sendrom tanılı Rahmi Berkay Toktaş'ın (14) hayatı, gece yarısı Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden gelen 'Nakil çıktı' telefonu ile değişti. 3 yıl boyunca hemodiyaliz tedavisi gören Toktaş, geldiği Antalya'da aynı gün yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu. Konuşma güçlüğü çeken ve ailesinin yardımıyla düşüncelerini aktaran Berkay, nakil için çok beklediğini ve şu an çok mutlu olduğunu söyledi.
Rahmi Berkay Toktaş 2 aylıkken gözleri ışığa tepki vermeyince ailesi, önce çocuk hastanesine ardından ileri tetkikler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. 4 yaşına kadar farklı şehirlerdeki hastanelere giden Toktaş'a, Joubert Sendromu tanısı konuldu. Beyincik hasarı tespit edilen Toktaş'ta, 11 yaşına geldiğinde ise böbrek yetmezliği tespit edildi. 3 yıldır haftada 3 gün hemodiyalize giren Rahmi Berkay, AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde organ nakli bekleme sırasına kaydoldu. Antalya'da 6 yaşında beyin ölümü gerçekleşen çocuğun organlarının bağışlanması ile 18 Eylül'de gece yarısı AÜ Üniversitesi'nden gelen telefonla hayatı değişen Rahmi Berkay, Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldi. Rahmi Berkay, aynı gün yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu.
ÇOK BEKLEDİĞİ BÖBREĞE KAVUŞTU
Konuşma güçlüğü çeken Rahmi Berkay Toktaş, ailesinin yardımıyla düşüncelerini aktardı. Toktaş, kendisini iyi hissettiğini, çok mutlu olduğunu ve uzun zamandır bu anı beklediğini söyledi. Anne Emine Toktaş (35), Rahmi Berkay'a 4 yaşında Joubert Sendrom tanısı konulduğunu, 11 yaşında ateşlenmesi ile hastaneye gittiklerini anlattı. Toktaş, "Gözlerinin altındaki morluk nedeniyle doktorlar, birtakım kan tahlilleri istedi ve böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kesin tanı konuldu ve tedaviye başlandı. 3,5 sene diyalizle mücadele ettik. Çok kötü sancılarımız, ağrılarımız oldu. Bir gün, gecenin bir yarısı telefon geldi. 'Nakil çıktı' denildi. Böylelikle hemen Antalya'ya geldik. Organlarını bağışlayan aileden Allah razı olsun. Tekrar başı sağ olsun" dedi.
'NAKİL BEKLEYEN ONCA HASTA VAR'
Baba Adem Toktaş ise "Nakil, oğlum Rahmi Berkay'a nasip oldu. Ameliyata girdi, beklemek çok zordu. Çok şükür geçti. Şu an naklimiz oldu. Sağlıklı durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu nakli veren aileye başsağlığı diliyorum. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hocalarımıza, çalışanlara teşekkür ederim. Çok zor bir süreçten geçtik. Organ nakli çok önemli bir konu. Herkes bu konu üzerinde hassasiyetle durduğu zaman, her şey değişebilir. Rahmi Berkay gibi nakil bekleyen onca hasta var" diye konuştu.
'ÖMRÜNE ÖMÜR KATTILAR'
AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Sema Akman da Rahmi Berkay'ın genetik rahatsızlığı olduğunu, zaman içinde kalıcı böbrek yetmezliği meydana geldiğini aktardı. Prof. Dr. Akman, "Diyaliz tedavisi çocukları hayatta tutar ama böbrek nakliyle normale yakın bir yaşam sürdürülebilir. Diyalizde özellikle yaşam kalitesi dışında, yaşam süresi de böbrek nakline göre çok daha kısadır. 10 yıllık diyalizde kalım süresinde ancak yüzde 50 hastamız yaşamayı başarıyor ama diyaliz yapmazsak, hasta ölür. Bundan daha iyi seçenek ise böbrek naklidir. Rahmi Berkay'ın nakil şansı oldu. Yüce gönüllü anne ve baba tarafından çocuklarının böbreklerini beyin ölümü sonrasında bağışlamasıyla Rahmi Berkay'ın hayatında kocaman yeni bir sayfa açıldı. Diyalizin eziyetinden kurtuldu ancak ilaçlarla normale yakın bir yaşam sürdürecek. Tabii ki doktor kontrollerine gelmesi, ilaçlarını düzenli kullanması önemli. Büyüme gelişmesinin normal olması sağlanabilecek ve daha fazla istediği şeyleri yiyip, içebilecek. Nakil, yaşamına böyle bir kalite getirecek. Beyin ölümü sonrasında bağış yapan aileye ne kadar teşekkür etsek azdır. Hasta yakınları ne kadar da acılı da olsa kendi çocuklarının, yakınlarının organlarının başka hayatlara katıldığını, başka vücutlarda yaşadığını görmeleri onlara da iyi gelecektir. Rahmi Berkay'ın yaşamını güzelleştirdikleri için ömürlerine ömür kattıkları için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-10-07 10:18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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