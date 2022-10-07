Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 44 şüpheli adliyede



Bülent TATOĞULLARI-Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA merkezli 9 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli, geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere, önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. Ters kelepçe takılan şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin bulundukları şehirlerde 'nitelikli yağma, gasp, yaralama ve tefecilik' gibi 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi. Evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ile kesici ve delici aletler bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 44 şüpheli, sabah saatlerinde, elleri arkadan kelepçeli halde çevik kuvvet eşliğinde adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIAslı DURAN

2022-10-07 10:53:50



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