İş makinesine çıkıp, yıkımı engellemeye çalıştı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde kaçak iş yeri, belediye ekiplerince yıkıldı. Bu sırada iş yeri sahibi, iş makinesinin kepçesine çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı.

Olay, öğle saatlerinde Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir iş yerini kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmak istedi. Tebligatın kendilerine ulaşmadığını belirten iş yeri sahipleri, yıkımın durdurulmasını talep etti. Ekipler, 3 saat boyunca iş yeri sahibini ikna etmeye çalıştı ancak durum değişmedi. Yıkım çalışması başlatılırken, iş yeri sahibi, iş makinesinin kepçesine çıkarak engel olmak istedi. Yıkım sırasında polise tepki gösterip, tehdit eden 4 kişi, gözaltına alındı. Daha sonra yıkım gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-10-07 14:22:51



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