Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği

DHA

Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, falezlere yakın noktadaki sitede çok sayıda binanın duvar, pencere ve balkonları ile park halindeki otomobilleri dışkısıyla kirleten yarasalar, apartmandakileri tüm önlemlerine rağmen çaresiz bıraktı. Ağaçların dallarında çok sayıda yarasanın toplandığını belirten site yöneticisi Ahmet Erdem, "Ağaçların meyvesini yiyor, uçarken de binaları pisletiyorlar" dedi. 
Muratpaşa ilçesinde Tarık Akıltopu Caddesi'ndeki kaldırımda yıllardır dikili benjamin, palmiye ve hurma ağaçlarının dalları ile sitede yol kenarındaki apartmanlar arasında uçan yarasalar, binaların dış cephesini, balkonları, pencere ve panjurlar ile park halindeki otomobilleri kirletiyor. Ağaçların meyvesi ve böcekler ile beslenen yarasaların dışkısı nedeniyle binaların dış cephesi ve otomobillerin siyah lekelerle kaplandığı görüldü. Bina sakinleri, akşam saatlerinde balkon ve pencerelerinin panjurunu kapatıp, park halindeki otomobillerinin üzerini örterek önlem almaya çalıştı. Yarasaların dışkısı nedeniyle siyah lekelerin kapladığı binalar, görenleri de şaşırttı.
Site yöneticisi Ahmet Erdem, uçuşan yüzlerce yarasanın herkesi rahatsız ettiğini söyledi. 
Ağaçların dallarında çok sayıda yarasanın toplandığını ve çaresiz kaldıklarını aktaran Erdem, "Hava kararınca ağaçlardan çıkan yarasalar sürü halinde apartman çevresinde uçuyor. Ağaçların meyvesini yiyor, uçarken de binaları pisletiyorlar. Ağaçlara yakın bölgedeki apartmanda lekeler var. Biz de rahatsızız. Binalarda görüntü kirliliği, pislik oluyor. Lekelerin bazıları yağmurla çıkıyor. Binalarda oturanlar da muzdarip. Gece yüzlerce yarasa uçuşuyor, cam, balkon, binaları kirletiyor. Belediye ağaçları budarsa, yaşam alanı bulamaz, başka bölgeye giderler. Yarasalar bu defa da başkalarını rahatsız edecek ama biraz kurtulmuş oluruz" dedi.
Dışkı nedeniyle evlerinin balkon, pencere ve panjurlarının kirlenmesinden yakınan bazı kişiler, yarasa uçuşmasından dolayı hava kararınca tedirginlik hissettiklerini de anlattı. 
YUVALARI FALEZLERDE
Antalya'nın falezlerinde yuvaları bulunan yarasalar, geceleri de buradan şehir merkezine çıkıyor. Sahil kesimde falezlere yakın evlerin bahçelerindeki benjamin, palmiye ve hurma ağaçları, geceleri yarasaların akınına uğruyor. Kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, Türkiye'de yaşayan 38 yarasa türü olduğunu, bunların 36'sının böcekle diğer kısmının da sadece meyveyle beslendiğini söyledi. Şehir olarak tanımlanan alanların sadece insana ait olmadığını belirten Coşkun, "Yaban hayvanlarının da alanı. Biz bu yaban hayvanlarının alanlarına aslında bu yerleşkeleri kurmuş ve onların habitatlarını daraltmış durumdayız. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da tabi ki bu hayvanlar alternatifler arıyor. Bunlardan biri de hurma, palmiye ve benjamin ağaçları oluyor. Bir kısmı hurmalarla besleniyor ve bu ağaçlarda geceliyor. Bunun için insanların yaşadığı alanlara evlere, sitelere daha yakın temasta bulunmuş oluyorlar. Yarasalar yoğun şekilde böcekle beslenir ve dışkılamayı da uçarken genelde düz duvara, balkona yapar. Dışkıda azot içeriği yüksek olduğundan temizlenmesi biraz zor oluyor ve insanlar bunu pek istemiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-10-08 10:47:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Ukraynalı Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata ...
Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Kaş’ta düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ...
Oyuncu Metin Akpınar Altın Portakal Film Festivali'nde sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Oyuncu Metin Akpınar Altın Portakal Film ...
Kavgada tanımadığı saldırgan tarafından kasığından bıçaklandı
YEREL HABERLER Kavgada tanımadığı saldırgan tarafından kasığından ...
Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ...
Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını ...
CW Enerji, elektrikli araçların şarj edilmesi için "CV Charging Vehicles" markasını hayata geçirdi
YEREL HABERLER CW Enerji, elektrikli araçların şarj edilmesi için ...
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Çandır yeniden seçildi
YEREL HABERLER Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ...
Çavuşoğlu'ndan Manavgat yangınında en çok zarar gören mahalleye ziyaret
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan Manavgat yangınında en çok zarar gören ...
Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye ...
Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın Portakal'da yarışıyor
YEREL HABERLER Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın ...
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Kadın Kooperatifleri ile buluştu
YEREL HABERLER Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, Kadın Kooperatifleri ...
Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı
YEREL HABERLER Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine kavuşan aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat'ta yeni evlerine ...
Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına ...
Alanya'da Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Rus turist kaldığı otel odasında ölü ...
Bosnalı afetle mücadele çalışanlarına Antalya'da "Arama Kurtarma Eğitimi"
YEREL HABERLER Bosnalı afetle mücadele çalışanlarına Antalya'da ...
Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
YEREL HABERLER Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda yarışlar olumsuz ...
'Sakın gitmeyin, çıkamazsınız' denilen dağda çektiği filmle Altın Portakal'da yarışıyor
YEREL HABERLER 'Sakın gitmeyin, çıkamazsınız' denilen dağda çektiği ...
Toroslara mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Toroslara mevsimin ilk karı yağdı
Kardeş şehrin takımları ringde kapıştı
YEREL HABERLER Kardeş şehrin takımları ringde kapıştı
İş makinesine çıkıp, yıkımı engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER İş makinesine çıkıp, yıkımı engellemeye çalıştı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Davut Çetin yeniden seçildi
YEREL HABERLER Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Davut ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.