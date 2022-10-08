Metin Akpınar'ın 'müze' hayali



Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)BU yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Türk sinemasının usta oyuncusu Metin Akpınar, sevenleriyle buluştu. Akpınar, bir müze kurup, hayatını kaybeden 'Kabare Tiyatrosu' oyuncularının anılarını yaşatmak istediğini söyledi.

Altın Portakal Film Festivali, 6'ncı gününde film gösterimleri dışında kentin farklı noktalarındaki etkinliklerle dün akşam da devam etti. Festival kapsamında Metin Akpınar, 'Metin Akpınar ile Muhabbet' gösterisi ile Antalya Spor Salonu'nda seyirciyle buluştu. Zeynep Miraç'ın moderatörlüğünü yaptığı gösteriye CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve çok sayıda izleyici katıldı.

Akpınar, tiyatrodan sonra oynadığı ilk filmin ilk sahnesinde, tekneye binerken suya düştüğünü anlattı. Seyircilerden gelen soruları cevaplandıran Akpınar, "Suya düşüp çıktıktan sonra Ertem Eğilmez'e doğru baktım. Gülmekten yerlere yatıyordu. Sudan çıktıktan sonra kurumak için bir süre ara verdik. Kuruduktan sonra çekimlere devam ettik. Bizim dönemlerimizde filmler imkansızlıklarla çekilirdi" diye konuştu.

Sinemanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Akpınar, "O dönemin imkansızlıkları yaratıcılığımızı beslerdi. Zorluklar içerisinde güzel şeyler başardık. O dönemki Türk sinemasının içerisinde samimiyet vardı. O nedenle tadı hiç kaybolmadı. Altın Portakal, Türk sinemasına büyük katkı sağladı. Festivalle daha çok filmler çekilmeye başlandı. Şimdiki sinemada uluslararası sermaye var. Biz insanı oynardık, şimdi sanatçılar abartarak, feryat figan oynuyor. Biz rolü öğrenirdik. Karaktersiz karakterleri oynamayı sevmezdik" dedi.

Tiyatronun, vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Akpınar, "Biz Kabare Tiyatrosu'nu kurduğumuzda yıl 1967'ydi. Biz orada oynayarak piştik. Yeniden bir yapılanmayla yeni bir Kabare Tiyatrosu kurulacak. Ben hem tiyatroyu hem sinemayı severek yapıyorum. Ben bu hayatımdan çok memnunum, keşke dediğim hiçbir şey yok. Dünyaya bir kez daha gelsem yine ben olmak isterdim. En büyük isteğim Kabare Tiyatrosu Müzesi kurmak istiyorum. Orada hayatını kaybeden Kabare Tiyatrosu sanatçılarının anılarını yaşatmak ve hologram yöntemiyle yüzlerini, seslerini göstermek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-08 11:26:17



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