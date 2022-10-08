Fraport TAV Antalyaspor - Konyaspor: 1-1



Adem AKALAN /ANTALYA,(DHA)-STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Sinan Gümüş (Dk. 71 Veysel Sarı), Luiz Adriano (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright (Dk. 85 Fredy).

KONYASPOR: Sehic Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 59 Endri Çekici), Muric (Dk. 59 Michalak), Soner Dikmen (Dk. 67 Mame Diouf), Hadziahmetovic, Bytqi (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Muhammet Demir (Dk. 75 Ikpeazu).

GOLLER: Dk. 52 Fernando Martins (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+7 Calvo (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Luiz Adriano, Sinan Gümüş, Fernando Martins (Fraport TAV Antalyaspor) Calvo, Muric, Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 31'inci dakikada Konyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Ömer Toprak'ın sert şutu yandan auta çıktı.

39'uncu dakikada Soner Dikmen'in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Antalyaspor kalecisi Alperen Uysal'ın kucağında kaldı.

43'üncü dakikada derinlemesine atılan topu alan Soner Dikmen, Antalyaspor savunmasını geçtikten sonra yaptığı vuruşu kaleci Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

46'ncı dakikada topla ceza sahasına kadar giden Ufuk, pasını sol çaprazdaki Haji Wright'a verdi. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta gitti.

52'nci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sinan Gümüş'ün ceza alanı dışından yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekerek ceza alanı yay çizgisi üzerinde bulunan Fernando Martins'in önüne düştü. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

68'inci dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında Muhammet Demir ceza alanı içerisinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşata vuruşu kaleci Alperen köşede kontrol etti.

90+7'nci dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Endri Çekici'nin ceza alanı içerisine uzun yolladığı topta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Calvo topu filelere yolladı. Ancak yan hakem ağlara giden top sonrasında ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası ağlara giden top geçerli sayıldı.: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

NURİ ŞAHİN'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ligin 8'inci haftasında oynanan Adana Demirspor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Şahin, Adana Demirspor maçında forma giymeyen kaleci Alperen Uysal, Ffuk Akyol, Luyindama, Ömer Toprak ve Sinan Gümüş'e forma şansı verdi. Antalyaspor'da Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Christian Luyindama ise ilk kez kırmızı beyazlı formayla sahaya çıktı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da takım kaptanlarından Hakan Özmert ile kaleci Boffin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-10-08 19:15:38



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