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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Konyaspor maçının ardından

DHA

Antalyaspor - Konyaspor maçının ardından


Alfons Groenendijk: Ayağımıza gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmek istedik ancak bunu başaramadık
İlhan Palut: Alınan 1 puanı cebe koyacağız, kazançtırAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, ayaklarına gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmeyi istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söylerken; Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Antalyaspor karşısında aldıkları 1 puanı ceplerine koyacaklarını ve kendileri için kazanç olduğunu dile getirdi.
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaşadıkları bir maçı noktaladıklarını söyledi. Ellerinden son anda 3 puanın kaçtığına dikkat çeken Groenendıjk, "Oyuncularımız bugün sahada her şeyini verdi. 3 puanı kaybettiklerini düşünüyorum. Çok savaştık, çok çalıştık, çok iyi mücadele sergiledik. İlk 11´de birçok değişiklik yaptık ve onlardan iyi verim aldığımızı düşünüyorum. Bu maçı öne doğru atılmış bir adım olarak görüyorum. Çünkü çok tehlikeli bir rakibe karşı, çok az gol yiyen, iyi savunma yapan bir rakibe karşı 1-0 öne geçtik. Burada yapmamız gereken ayağımıza gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmekti. Maalesef bunu başaramadık" dedi.
"ÖLÜMÜNE SAVAŞIP GEÇİT VERMEMEMİZ GEREKİRDİ"
Beraberliğe rağmen maçtan olumlu düşüncelerle ayrıldıklarına vurgu yapan Groenendıjk, "Son topa gelecek olursak, ölümüne savaşıp geçit vermememiz gerekirdi ki bu 3 puanı perçinleyelim. Bunu başaramadık. Maalesef bunu elimizden kaçan bir 3 puan olarak görüyoruz. Süregelen kötü performans serisinden belki 1 puan aldık. Bunu olumlu olarak görebiliriz. Tabi ki 3 puan arzuluyorduk. Ama 1 puanda son mağlubiyetlerden sonra bizim için bir adım niteliğinde. Önümüzde Alanyaspor maçı var, bu saatten sonra durumumuz itibariyle her maçın ayrı önemi var. Bu şekilde oynamaya savaşmaya devam edersek bu kötü seriyi bozmaya yakınız. Yakında galibiyetler gelecektir" şeklinde konuştu.
PALUT: HATAMIZDAN GOLLE ÖNE GEÇTİLER
Antalya'nın zor deplasman olduğunu belirten Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise "Antalya Stadyumu zor bir deplasman. Son haftalarda kötü sonuçlar almış olsalar da bu arada bir toparlanma bekliyorduk. Maça geçtiğimiz zaman ilk yarısı son derece dengeli geçen bir oyun vardı. Dönem dönem bizim daha domine ettiğimiz bir oyun vardı. İlk yarı başlangıcında Antalyaspor 10-15 dakika bizden daha istekli ve arzulu başladı. Bir hatamızdan buldukları golle de öne geçtiler. Daha sonraki bölüm ise bizim istediğimiz şekilde geçti. Biz golü bulabilirdik, Antalyaspor'da ikinci golü bulabilirdi" dedi.
"BİZ BUGÜN MUTLU OLAN TARAFTIK"
İstatistiksel olarak verilerinin daha iyi olduğunu kaydeden İlhan Palut, "Ben bugün takımımın ikinci yarı gösterdiği performanstan memnun değilim. Son dakikalarda kaçırdığımız şanslar, uzun toplar, artık kaybedilen bir maçın kurtarmanın son arayışlarıydı. Kendi oyun kültürümüzden uzaklaştığımız anlardı ama ne gariptir ki golü de böyle bir anda bulduk. Buradan aldığımız 1 puanı cebimize koyacağız. Kazançtır, son dakika golü atan için sevinç verici, yiyen için üzüntü vericidir. Biz bugün mutlu olan taraftık. 1 puan burada bu şartlarda bizim için artı oldu. Daha iyi oynamanın, daha iyi mücadele etmenin çalışmalarıyla daha iyi Konyaspor izletmeye çalışacağız" diye konuştu.
"MENTAL OLARAK DÜŞÜŞ YAŞAYAN OYUNCULAR VAR"
Takımda mental olarak düşüş yaşayan oyuncuların olduğunu belirten Palut, "Düşüşteki oyuncularım var. Bazı mevkilerde istediğime karşı verim alamıyorum. Bunları daha iyi duruma getirmek benim görevim. Sahadaki yükü paylaşmamız lazım. Takımda bazı oyuncuların üzerine yük fazlasıyla biniyor. Biz bunları daha iyi duruma getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Adil Demirbağ'ın maç içindeki durumuyla ilgili gelen soruya ise İlhan Palut, zaman zaman sinirlerin gerildiğini ve Adil'in ikinci sarıyı görme sınırına geldiği için maç bitiminde hemen soyunma odasına gönderdiğini kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alfons Groenendijk açıklama
İlhan Palut açıklama DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-10-08 20:03:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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