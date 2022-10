Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı

Semih ERSÖZLERMehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreni kırmızı halı seremonisiyle başladı. Festivalin ödül törenine katılacak olan davetlilerin yürüdüğü kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

1 Ekim'de başlayan 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık maraton sona erdi. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 12 film yarıştı. Farklı etkinliklerin ve film gösterimlerinin gerçekleştirildiği festival haftasında 5 farklı noktada gösterilen 66 film izleyicilerle buluştu.

4 ayrı kategoride 22 ödülün verileceği tören öncesinde adaylar ve davetliler kırmızı halıda yürüyerek törenin düzenleneceği Antalya Kapalı Spor Salonu'na giriş yaptı. Kırmızı halıda her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye katılan davetliler kırmızı halıda bol bol fotoğraf çektirdi.

Kırmızı halıda gazetecilere açıklama yapan Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyesi Ezgi Mola, "Biz şahane 12 tane film izledik. Bugün son değerlendirmelerimizi yaptık. Birlikte 12 şahane yönetmenin 12 kısa filmini izledik. İçimiz umut doldu. Çünkü başka kısa filmlerini ve uzun metrajlı filmlerini izlemek için sabırsızlanıyoruz. Umarım seyircilerimiz de izleyince bizlerle aynı fikirde olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Çok keyifli bir hafta geçirdiklerini söyleyen Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyesi Melikşah Altuntaş, "Çok keyifli bir festival geçirdik. Harika filmler izledik. Çok mutluyuz. Ödül sahiplerine ödüllerini vereceğiz" diye konuştu.

Antalya'da festivale olan ilginin çok güzel olduğunu söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi Nurgül Yeşilçay, "Festivalde çok güzel filmler izledik. Ödüllere oy birliğiyle değil oy çokluğuyla karar verdik. Tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık" dedi.

Ödüller konusunda zor karar verdiklerini söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi Ahmet Mümtaz Taylan, "İyi zaman geçirdik. Filmler üzerine uzun tartıştık ve anlaştık. İyi kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

jüride her filmin uzun uzun tartışıldığını söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi Harun Tekin, "Güzel bir festival oldu. Sinema adına güzel günlerdi. Çok zor karar verdik. Her şey uzun uzun tartışıldı. Oy çokluğuyla alınan kararlar oldu. Böyle güzel bir festivali olduğu için Antalya çok şanslı" dedi.

'SİNEMAMIZA SAHİP ÇIKAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Festivaldeki coşku nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Altın Portakal kortejimizle başlatmıştık. 1 haftanın nasıl geçtiğini hiç anlayamadık. Gece gündüz bütün sinemaseverlerle, sanatçılarla birlikte olduk. Çok mutlu olduk. Jürilerimizin layık gördüğü sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün sanatçılarımıza, sinemamıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERMehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2022-10-08 20:48:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.