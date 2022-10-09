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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu

DHA

Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kuş Cenneti bu yıl da flamingoların uğrak yeri oldu. 2016 yılından bu yana flamingolara ev sahipliği yapan sulak alana bu yıl 3 flamingo geldi. Kuş Bilimci Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Artık flamingolar, bu sulak alanın asil üyeleri oldu. Bu ilk gelenler öncüler. Ben sayının daha artacağını düşünüyorum" dedi.
Demre'de 1000 hektar büyüklüğünde olan sulak alan 1989 yılında Demre Belediyesi tarafından 'Noel Baba Kuş Cenneti' olarak ilan edilerek, tescillendi. Göçer ve yerleşik olarak 150'nin üstünde kuş türünün yaşamını sürdürdüğü Noel Baba Kuş Cenneti'ne 2016 yılından bu yana farklı sayılarda ve farklı zamanlarda flamingolar gelmeye başladı. 2016 yılında ilk kez üç flamingo alana gelirken, 20182019 yıllarında da yine üçer flamingo geldi. 2020 yılında ise bu sayı 6'ya çıktı. Geçen yıl ise Noel Baba Kuş Cenneti'ne gelen 9 flamingo mayıs ayı ortalarında toplu olarak alandan ayrıldı. Bu yıl da Noel Baba Kuş Cenneti'ne yaklaşık 1 hafta önce 2 flamingo geldi. 2 gün önce de alandaki flamingo sayısı 3'e yükseldi. Flamingolar alandaki diğer kuşlarla birlikte Noel Baba Kuş Cenneti'ni renklendirmeye başladı.
'BUNLAR ÖNCÜ, SAYININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Noel Baba Kuş Cenneti'nde uzun süredir incemeler yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Artık flamingolar, bu sulak alanın asil üyeleri oldu. Bu ilk gelenler öncüler. Ben sayının daha çok artacağını düşünüyorum. Noel Baba Kuş Cenneti, Türkiye'nin ayakta kalan ender sulak alanlarından biri. Kuşlar için yeterli besin kaynağı var. Halkın gönüllü koruması altında. Bu çok önemli" dedi.
'BİRÇOK TÜR KUŞ YAŞAMAKTA'
Kuşları sürekli izleyen yat kaptanı Nilgün Şahin, "Bu kuş cenneti, ülkemizin, Demre'mizin doğal güzelliği. Burada birçok tür kuş yaşamaktadır. Son 7 yıldır flamingolar da gelmekte. Flamingolar buraya renk kattı, güzellik kattı. Bize düşen görev, onları rahatsız etmemek, korumak" diye konuştu.
'GÜZELLİK KATIYORLAR HER YERE'
İstanbul'dan gelerek alandaki kuşların ve flamingoların fotoğrafını çeken Osman Çelikel de "Allı turnalar bu suların, buraların güzellikleri. Güzellik katıyorlar her yere. Keşke sayıları çoğalsa, rahatsız edilmeseler. Kışı burada geçireceklermiş gibi görünüyor. İnşallah sayıları da artar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2022-10-09 10:14:55

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