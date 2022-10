Rahvan At Yarışları'na turistlerden yoğun ilgi

Ömer KARÇA / MANAVGAT, (DHA) Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Side Rahvan Atçılar Derneği ve Manavgat Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Side Rahvan At Yarışları, Side Büyük Plajı'nda yapıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışlara turistler de büyük ilgi gösterdi.

Manavgat Side Rahvan At Yarışları, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Side Rahvan Atçılar Derneği ve Manavgat Belediyesi iş birliğinde yapıldı. Side Büyük Plajı'nda yapılan yarışlarda İthal A, İthal B, Üçlü Tay, Dörtlü Tay, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde atlar birinci gelebilmek için yarıştı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına koşan atın 5 boy farkla birinci gelmesi de günün sürprizi oldu.

Türkiye genelinden 80'e yakın atçının katıldığı yarışları 7'den 77'ye geniş bir kitle takip etti. Türk at yarışçısı takipçilerinin yanı sıra Manavgat'a tatil için gelen Alman, Hollandalı, İngiliz ve Rus turistlerin de yakından takip ettiği yarışlarda dereceye girenlere toplam 107 bin lira ödül ve kupa dağıtıldı.

Federasyonlarının yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu belirten Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Zeki Geneloğlu, "Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu olarak atçı ciritçilik, okçuluk, körkbörü ve rahvan olarak ayrıldı. Sayın Federasyon Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'nun gayretleriyle inşallah atçı arkadaşlarımızın gayretleriyle daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Başta tabii ki Bilal Erdoğan'ın bize katkıları çok fazla hakkını ödeyemeyiz. İnşallah sizlerle ilerleyen günlerde ömrümüz oldukça daha güzel yarışlar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Manavgat Side Rahvan Atçılar Derneği Başkanı Hasan Delikkulak ise bu yıl 11'incisi yapılan Side Rahvan At Yarışlarına ilginin büyük olduğunu belirterek, ata sporu olan biniciliğe gösterilen ilgiden mutlu olduklarını ve gelecek yıllarda daha kapsamlı yarış düzenlemek için kollarını sıvayacaklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rahvan At Yarışlarından görüntü

Seyircilerden görüntüler

Mehterden görüntü

Yarışmaları izleyen turistlerden görüntüler

Yarışmayı izleyen turistlerin konuşmaları

Yarışı izlemek için Urfa'dan gelen bir kişinin konuşması

Zeki Geneloğlu'nun açıklamaları

Yarış kazanan atlardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2022-10-10 11:27:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.