Antalya'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde, saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan; 8 arazözle de karadan işçilerin müdahale ettiği yangın bölgesinde, ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da yangının kontrol altına alındığını söyledi. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-10-10 14:41:35



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