Antalya'da orman yangını (3)

1 HEKTAR KIZILÇAM ALANI YANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde 1,5 saatte söndürülen orman yangını nedeniyle yaklaşık 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü belirlendi. Rüzgarla alevlerin ters tarafa doğru ilerlemesiyle yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALI
2022-10-10 16:02:40
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