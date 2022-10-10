Antalya'da orman yangını (3)

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1 HEKTAR KIZILÇAM ALANI YANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkisinde 1,5 saatte söndürülen orman yangını nedeniyle yaklaşık 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü belirlendi. Rüzgarla alevlerin ters tarafa doğru ilerlemesiyle yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ramazan SARIKAYALI

2022-10-10 16:02:40



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