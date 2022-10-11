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Lise öğrencilerinin ilaçlama dronu çiftçiye çare oldu

DHA

Lise öğrencilerinin ilaçlama dronu çiftçiye çare oldu


Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da meslek lisesi öğrencileri, tek kalkışta 10 dönümü 10 dakikada ilaçlayan, 10 litre sıvı taşıma kapasiteli dron geliştirdi. Üreticilerin dron ile ilaçlama yaptırmak için sıraya girdiğini belirten okul müdürü Haldun Çevik, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlandığını söyledi.
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Tarım İHA' adlı proje kapsamında öğretmenlerinin de desteğiyle dron yapmak için çalışma başlattı. Yurt içi ve yurt dışından farklı firmalardan tedarik edilen parçaları bir araya getiren öğrenciler, tasarladıkları model ve yazılımla 1 ayda dron yaptı. Uydu üzerinden harita çizilerek belirlenen koordinatlarda otomatik ilaçlama yapabilen dron, 10 litre sıvı taşıma kapasitesiyle, tek kalkışta 10 dönümü 10 dakikada ilaçlayabiliyor.
GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Öğrenciler, dronun havada kalış süresi ve yük taşıma kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin yaptığı dronun tarım arazilerinde kullanımına da başlandı. Okul müdürü Haldun Çevik, geçen eğitim öğretim yılında açılan İHA AR-GE Merkezi'nde öğrenci ve öğretmenler tarafından dron yapımı üzerinde çalışmalara başladıklarını anlattı. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kentte ilaçlama dronu yapmaya karar verdiklerini dile getiren Çevik, "Geliştirdiğimiz dron çiftçiye destek veriyor. Özellikle pamuk ilaçlamasında sık kullanılıyor. Üreticilerimiz dron ile ilaçlama yapılması için sıraya giriyor" dedi.
Tarımsal ilaçlama dronu ile üreticilerin zamandan tasarruf ettiğini dile getiren Çevik, "Öğrencilerimiz yaptığı dronu uçurarak sektöre ayrı iş kolu oluşturdu. Yedek parçası, arızalandığı zaman bakımını öğrencilerimiz yapıyor. Yeni geliştireceğimiz dronlarla çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ
Öğrencilerden Musa Özçelik, çocukluğunda uçak ve drona ilgi duyduğu için lisede İHA ve uçak bakım teknolojileri eğitimini tercih ettiğini anlattı. Okuldaki teknolojik imkanları kullanarak dron yaptıklarını anlatan Özçelik, "İlaçlama dronunu yaptık, arazide kullanılıyor. Donanım ve yazılım açısından geliştirmelerimiz devam ediyor. Okulda ders saati sonrası uygulama yapıyoruz. Okul eğitimi sonrası atölyelerde çalışmalarımıza başlıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, uçak teknisyenliği, uçak mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği alanlarında kendimizi geliştirmek için buradayız ve üniversite eğitimimizi de bu yönde sürdürmeyi istiyoruz" dedi.
Öğrencilerden Ekin Özdemir, üniversite eğitiminde uçak mühendisliğini tercih edeceğini anlattı. Melike Aydan Kuzu da çocukluğunda oyuncak bebekle oynamak yerine mekanik oyuncakları söküp taktığını belirtti. İlgisinden dolayı Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimi tercih ettiğini ifade eden Kuzu, AR-GE atölyelerinde aldığı eğitimle kendini geliştirerek, uçak teknisyeni olmayı istediğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-10-11 11:03:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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