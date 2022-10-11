Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1´i tutuklandı



Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)ANTALYA´nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, Valilik de inceleme başlattı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan diğer öğretmen ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Olay, cuma günü Gazi Mahallesi´nde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu´nda meydana geldi. İddiaya göre okulda özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı. Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.´nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikayetçi oldu.

Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., işlemlerin ardından Gazipaşa Adliyesi´ne sevk edildi. Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Yücel Bulut

2022-10-11 19:41:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.