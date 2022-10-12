Antalyaspor´da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor´da Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao şoku yaşanıyor. Fibula kemiğinde parçalı kırık tespit edilen ve sakatlığından dolayı 5 ay sahalardan uzak kalacak Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı.
Süper Lig´de oynadığı son 5 maçta sadece 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak hanesine 1 puan yazdıran Antalyaspor, ligin 10´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri´nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip bir diğer Antalya temsilcisi Alanyaspor´u yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Antalyaspor´un yaptığı son antrenmana sakatlığını atlatan Hakan Özmert de katıldı. Antalyaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
NDAO 5 AY YOK
Antalyaspor´da, sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli´den kiralık olarak kadrosuna kattığı Alassane Ndao şoku yaşanıyor. Ligin 9´uncu haftasında Antalya´da oynanan Konyaspor maçının 9´uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve stadyumu koltuk değnekleriyle terk eden 25 yaşındaki kanat oyuncusunun çekilen MR´ında, fibula kemiğinde parçalı kırık olduğu belirlendi. Ndao´nun sahalardan en az 5 ay uzak kalması ve ligin ilk yarısındaki maçları kaçırması bekleniyor.
3 CEZALI, 2 SAKAT
Kırmızı beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı dolayısıyla oynayamayacak Alassane Ndao ve kaleci Boffin dışında 8´inci haftada deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima´nın yanı sora Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Güray Vural da takımı yalnız bırakacak.
Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor cuma günü saat 20.00´de ligin 10´uncu hafta maçında karşı karşıya gelecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-10-12 12:12:05
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