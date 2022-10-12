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Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi

DHA

Antalya'da gemide 183 kilo kokain ele geçirildi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yabancı bandıralı gemiye düzenlenen şafak operasyonunda 183 kilo kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Valiliği Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Antalya Ticari Limanı'nda bağlı bulunan yabancı bandıralı bir ticari geminin yanında şüpheli lastik bot dolaştığı ve geminin yakınında deniz yüzeyinde valiz büyüklüğünde şüpheli paketler olduğu bilgisi üzerine saat 04.36'da operasyon için harekete geçti. Operasyonda, geminin yanında deniz yüzeyinde 8 adet paket ele geçirildi. Valiz büyüklüğündeki 8 pakete narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 155 paket halinde 183 kilo 738 gram kokain olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-10-12 13:15:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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