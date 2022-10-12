Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını sokak ortasında vurdu (2)

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Antalya'da, boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu akrabası M.T. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan Gazele Aktaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-10-12 17:16:48



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