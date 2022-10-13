Gümüş, kadın sadekarlar elinde şekilleniyor



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü'nde eğitim görüp sadekar olan kadınlar, Osmanlı, Selçuklu ve Yörük kültürlerine ait temaları gümüşe işleyerek, takılar ortaya çıkarıyor. 17 yıllık sadekar Şerife Çorakdeniz, "Eriterek elde ettiğimiz külçe gümüşü özel bir makine sayesinde tel haline getiriyoruz. Ardından ince ince işleyerek takıları oluşturuyoruz. Gümüşü tavlayıp, kaynak yapıyoruz. Desen vererek cila ve parlatma işlemlerinin ardından takılar oluşuyor" dedi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde eğitim görüp sadekar olan kadınlar, ham gümüşe hayat veriyor. Kadın sadekarlar, enstitü arşivlerinde bulunan Osmanlı, Selçuklu ve Yörük kültürlerine ait temaları gümüşe işleyerek takılar ortaya çıkarıyor. Enstitüde görev yapan sadekarlar, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 yıllık sadekar Tuğba Ketencioğlu, gümüş yaka iğnesinin yapım aşamasını anlattı. İlk olarak kaynak işlemiyle yaka iğnesinin ayrıntılarını oluşturduğunu söyleyen Ketencioğlu, "Ham gümüş tellerini kaynak ile birleştirdikten sonra yaka iğnesi oluşacak. Sonrasında ağartma ve cila işlemlerini yapacağım. İşimizin ayrıntısı işçilikte. Takıları oluştururken tamamen el işi göz nuru çalışıyoruz. Makine ve teknoloji sadece ham gümüşü eritirken bize destek oluyor" diye konuştu.

Şerife Çorakdeniz ise 17 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Eriterek elde ettiğimiz külçe gümüşü özel bir makine sayesinde tel haline getiriyoruz. Ardından ince ince işleyerek takıları oluşturuyoruz. Gümüşü tavlayıp, kaynak yapıyoruz. Desen vererek cila ve parlatma işlemlerinin ardından takılar oluşuyor" dedi.

'ATÖLYEMİZDE ALTIN DAHİ İŞLEYEBİLİRİZ'

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve el sanatları öğretmeni Nezaket Aslantaş, takı atölyesinin çalışmalarını anlattı. Meslek lisesinden itibaren yetiştirdikleri öğrencilerinin mezun olduktan sonra sadekar olarak kuyumculuk atölyesinde çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Aslantaş, "Enstitü arşivinde olan Osmanlı, Selçuklu ve Yörük temalı motifleri takı olarak ortaya çıkartıyoruz. Kemer, çanta, taç, gibi ürünler yapıyoruz. Saf gümüşle yapılıyor. Atölyemizde altın dahi işleyebiliriz. O alt yapıya sahibiz. Kuyum atölyemizde kadın hakimiyetimiz var. Olgunlaşmanın mutfağında yetişen arkadaşlarımız. Önce öğrencilerdi, şimdi usta öğretici olarak mesleklerini gelecek nesillere aktarıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-10-13 09:31:43



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