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Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası

DHA

Yerli halka 7,5, turiste 20 liradan simit veren seyyar satıcıya para cezası


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde, simidi yerli halka 7,5, yabancı turiste 20 liraya satan seyyar satıcı B.M.'ye, toplam 1162 liralık idari para cezası uygulandı.
Demre'de turizmin önemli merkezlerinden Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turist, ziyaret ediyor. Kentte yaşayan M.Ö. ile eşi H.Ö. (49) de tatil için Demre'ye geldi. Müzeyi gezen çift, yanındaki seyyar simitçiden simit almak istedi. Simitçi ise M.Ö.'ye satış yapmak istemedi. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçi ile yaşadığı diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere de 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'Sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz; simitçimiz Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce 'Simit yok' dedin" diyerek tepki gösterdi.
'SİMİT VERİRİM AMA TURİSTİN YANINDA, YOK, DERİM'
1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Turistin yanında sana simit satamam. Turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim fakat ağabey turistin yanında 'Yok' derim. Simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi.
Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin bu anları da kameraya yansıdı.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ, CEZA KESİLDİ
Kamera görüntülerini inceleyen Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, hemen harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocakaya, "Demre Belediyesi zabıta ekiplerince bahsi geçen kişinin B.M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. B.M.'ye 'seyyar satıcılık yapmaktan, ekmek ve simit gibi gramaj ve fiyatı ilgili kurumca belirlenen azami satış fiyatına uymamaktan' toplam 1162 lira idari para cezası uygulandı ve ayrıca faaliyetlerinden menedildi. İlçemizde bu tür seyyar faaliyette bulunan satıcılara müsaade edilmeyerek denetimlerimiz devam etmektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-10-13 13:55:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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