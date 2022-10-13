Antalya'da 5 katlı günübirlik tur teknesi inşa ediliyor



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 1400 ton ağırlığında 5 katlı günübirlik tur teknesi inşa ediliyor. 130 milyon liraya mal olacak teknenin sahibi iş insanı Hasan Çavuşoğlu, "Bu tekne dünyanın kendi kategorisinde günübirlik turizm amaçlı en büyüğü. 1163 misafir kapasitesi var. Teknemiz 5 katlı, her katta 1000 metrekarelik kullanım alanı var. Sadece misafirlerin kullanım amacı toplam 5 bin metrekare" dedi.

Manavgat tersaneler bölgesinde turizm amaçlı 5 katlı günübirlik tur teknesi inşa ediliyor. Alanyalı iş insanı Hasan Çavuşoğlu'nun sahibi olduğu firmanın inşa ettiği tur teknesi tamamlandığında, aynı anda 1163 kişiye hizmet verecek. Faaliyete geçtiğinde 50 kişinin çalışacağı tekne, 1000 ton çelik kullanılarak yapılıyor. Tamamlanıp, suya indirildiğinde deplasmanlı ağırlığı 1400 ton olacak teknede, turistlerin bütün ihtiyaçları düşünüldü. Misafirlerin tamamına aynı anda hizmet verebilecek mutfak, restoran ve barların yanı sıra çocuklar için oyun alanlar bulunuyor.

İş insanı Hasan Çavuşoğlu, "2 yıl önce yine Manavgat'ta büyük bir gemi inşa etmiştik. Ancak geçen sene talihsiz bir olaydan dolayı o gemi yandı. Yanan gemiyi yeniden inşa etmektense daha büyük, daha modern ve gördüğümüz eksikleri de gidererek sıfır bir gemi yapmaya karar verdik" dedi.

'1 AY SONRA SUYA İNDİRECEĞİZ'

Bölgedeki tersanecilik faaliyetlerinde bazı imkanların kısıtlı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Burada bir tersane bünyesinde alan kiraladık. O alanda geminin inşasını, bütün iş yüküyle tamamen kendimiz yapıyoruz. Gemiyi tamamen çelikten yapıyoruz. Şu anda karkası, yürüyüş takımlarına kadar tamamen bitti. Şimdi kumlama yapıyoruz ardından boya yapılacak. 1 ay sonra suya indireceğiz. Suya indirdikten sonra içini de yapacağız. Geminin içini tamamen deri ve ahşapla kapatacağız. İnsanlar çelik olup, olmadığını bile anlamayacak. Misafirlerimizin rahat etmesi için, geminin içine asansör sistemi dahi koyduk" diye konuştu.

'DÜNYANIN GÜNÜBİRLİK EN BÜYÜK TEKNESİ'

Tamamlandığında dünyanın en büyük teknesi olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Bu gemi gibi, kendi kategorisinde günübirlik turizm amaçlı kullanılan korsan gemileri, şu anda dünyada görmedim. Daha önce yine biz yapmıştık, şimdi daha büyüğünü yapıyoruz. Sadece İspanya'da 5055 metrelik ahşaptan bir tekne biliyorum. O da 2 katlı ve hareket etmiyor, limanda bağlı duruyor. Bu tekne dünyanın kendi kategorisinde günübirlik, turizm amaçlı en büyüğü. 1163 misafir kapasitesi var. Teknemiz 5 katlı, her katta 1000 metrekarelik kullanım alanı var. Sadece misafirlerin kullanım amacı toplam 5 bin metrekare" dedi.

Teknenin inşa sürecini tamamen kendilerinin yürüttüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Taşeronlar olmadığı için yaklaşık 7 milyon euro. Türk lirası olarak 130 milyon lira. Bu geminin inşasında devletimizin bize yatırım teşviki için verdiği sadece KDV muafiyeti var. Teknenin tonajı deplasman ağırlığıyla birlikte 1400 ton. Bu teknede sadece kullandığımız çeliğin ağırlığı 950-1000 ton civarında" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2022-10-13 14:38:07



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