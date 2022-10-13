Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı oğlu Cihat Gönültaş'ı tabancayla öldüren Duran Gönültaş, ifadesinde, çocuğunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Sürekli tartıştıklarını ve olay sırasında oğlunun, iş yerinde kendisine bıçakla saldırdığını öne süren Gönültaş, kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran Gönültaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-10-13 16:09:59



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