Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2)

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İŞ YERİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpıp yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. Antalya'da veteriner olarak çalışan Pınar Ünlü'nün, 3 yıl önce mermer fabrikasında çalışan Uğur Ünlü ile evlendiği, geçen yıl annesini kaybettiği, babasının ise kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Döşemealtı'ndaki evinden Konyaaltı ilçesindeki iş yerine giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, Antalya'da toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-10-13 16:30:21



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