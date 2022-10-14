Antalya'da yabancıya konut satışı, ikiye katlandı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1 Ocak30 Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32,4'lük artışla yabancılara ülke genelinde 49 bin 644 konut satıldı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu 2 ülkeden gelenlerin akınına uğrayan Antalya'da ise yabancıya konut satışı, ikiye katlandı.

TÜİK'in eylül sonu itibarıyla Türkiye genelinde açıklanan konut satış verilerine göre, eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre satış, yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Dördüncü sıradaki Antalya'da ise 2022 yılı Eylül ayında 6 bin 78 konut satıldı. Konut satışları, ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti.

EYLÜLDE DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları ise eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Eylülde yabancılara konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1795 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1585 konutla Antalya ve 335 konutla Mersin izledi.

RUSLAR İLK SIRADA

Ocak-eylül döneminde yabancılara konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında Ruslar, Türkiye'den 1196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak vatandaşları izledi.

ANTALYA SATIŞLARI KATLADI

1 Ocak-30 Eylül'de yabancılara konut satışına bakıldığında, yüzde 10'luk artış ve 19 bin 594 konutla İstanbul, ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada, bu yıl Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2 ülkeden de yoğun göç alan Antalya geliyor. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya konut satışı, 2 katının da üzerine çıktı. Antalya'da geçen yıl 9 ayda 7 bin 255 yabancıya konut satışı yapılırken, bu sene yüzde 102'lik rekor artışla 14 bin 656'ya ulaştı.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN DİĞER İLLER

İstanbul ve Antalya'nın ardından yabancılara en çok satış yapılan ilk 10 içindeki diğer iller de Mersin 2 bin 596, Ankara 2 bin 295, Bursa 1532, Yalova 1375, Sakarya 1054, Kocaeli 742, Aydın 711, Muğla 686 konut olarak sıralandı. Diğer illerin toplamı da 4 bin 403 konut oldu.

RUSLAR 3 KAT, UKRAYNALILAR 2 KAT ARTTI

Ülke uyruklarına göre Rusların konut alımı, geçen yıla göre 3 kat arttı. Geçen sene aynı dönemde başta Antalya olmak üzere Türkiye'den 3 bin 115 konut alan Rusya vatandaşları, bu yıl 9 bin 311 konut satın aldı. Rusların konut alımındaki artış oranı yüzde 198'le rekor kırdı. Ukrayna vatandaşlarına yapılan konut satışı da 2 katının üzerine çıktı. Geçen yıl aynı dönemde 790 Ukraynalı ev alırken, bu sene yüzde 124'lük artışla rakam 1775'e yükseldi. Ukraynalılar, sıralamada 6'ncı oldu.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN DİĞER ÜLKELER

Rusya ve Ukrayna dışındaki en çok konut satışı yapılan ülke vatandaşları ise İranlılar 6 bin 540, Iraklılar 5 bin 255, Almanlar 2 bin 58, Kazaklar 2 bin 45, Afganlar 1487, Kuveytliler 1318, ABD'liler 1032, Çinliler 992, Azerbaycanlılar 988, İngilizler 975 konut olarak sıralandı.

SAVAŞIN ETKİSİYLE SATIŞ REKORU

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi, Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 ülkenin de turizm ve yerleşik yaşamda, savaş öncesi dönemde en çok tercih ettiği illerin başında gelen Antalya'ya önemli düzeyde göç yaşandığını söyledi. Özgün, Rusya ve Ukrayna'dan Antalya'ya göç edenlerin çoğunun konut satın aldığını da belirterek, "Savaş sebebiyle Antalya'da her 2 ülke vatandaşlarına yapılan konut satışları rekor kırdı. TÜİK'in açıkladığı verilere baktığımızda da zaten Rusların geçen seneye göre 3 kat, Ukraynalıların 2 katın üzerinde konut satışında artışlar olduğunu görüyoruz. Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de konut alımında en çok tercih ettiği il ise Antalya oldu. Antalya'da bu yıl bu 2 ülke vatandaşlarına yapılan satışlar sebebiyle yabancılara konut satışı da 2 katın üstünde artış gösterdi. Özellikle savaşın başlamasının ardından artan alımlar, temmuzda Antalya'ya liderliği getirdi. Antalya, temmuzda yabancılara en çok konut satılan iller sıralamasında 68 ay sonra birinciliği yakaladı. Ağustosta bu durum devam etti. Özellikle Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası Rusların talebi daha fazla arttı" dedi.

Başta Ruslar olmak üzere dünyanın dört bir yanından Antalya'ya konut talebinin süreceğini ve yıl sonunda 19-20 bin bandında konut satılacağını düşündüklerini aktaran Özgün, "Öte yandan gayrimenkul fiyatlarındaki artış birkaç aydır durmuş durumda. Bu da aslında hem yerliye hem yabancıya alım fırsatı sunuyor. Ayrıca Emlak Konut GYO önderliğinde bu ay içerisinde başlatılması planlanan kampanya sayesinde konut satışlarının önümüzdeki dönemde tekrar canlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-10-14 12:41:22



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