Bisikletiyle kamyonun altında kalan liseli Muhammet, yaralı kurtuldu

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Veli KÖKEN/ DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, bisikletiyle kamyonun altında kalan lise öğrencisi Muhammet D., yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi ile Çiftlik Caddesi´nin kesiştiği sinyalizasyonlu kavşakta meydana geldi. Murat M. yönetimindeki, kasasında yük bulunmayan 33 ALS 202 plakalı kamyon, kavşaktan Çiftlik Caddesi istikametine dönüş yaptığı esnada yaya geçidinde bisikletiyle seyir halindeki lise öğrencisi Muhammet D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen lise öğrencisi, kamyonun ön tampon altındaki boşlukta, bisikleti ise tekerlekleri arasında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Muhammet D., ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2022-10-14 19:21:22



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