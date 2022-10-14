Alanyaspor - Antalyaspor: 3-2



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

STAT: Kırbıyık Holding Alanya Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson-Rassoul (Dk.88 Jure Balkovec), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Fer, Lusamba (Dk.69 Doumbia), Efkan Bekiroğlu (Dk.69 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk.77 Oğuz Aydın), Candeias (Dk.77 Zinedine Ferhat), Hassan

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Cemali Sertel (Dk.76 Sherel Floranus), Ufuk Akyol (Dk.84 Mustafa Erdilman), Fredy (Dk.76 Hakan Özmert), Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Sam Larsson), Ghacha (Dk. 6 Sinan Gümüş), Wright

GOLLER: Dk.44 Ahmed Hassan, Dk.50 Lusamba, Dk.70 Doumbia (Alanyaspor) Dk.57, Dk.88 Haji Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Efecan, Doumbia (Alanyaspor) Houssam Ghacha, Hakan Özmert (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig´in 10´uncu haftasında Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor´u 3-2 yendi.

2´nci dakikada Alanyaspor savunmasında ceza sahasında alan Rassoul´un hatalı pasında topla buluşan Antalyasporlu Luiz Adriano sert vurdu ancak topu kaybeden Rassoul kayarak şutu engelledi. Atağın devamında ceza sahası dışına çıkan topa gelişine Fredy sert vururken meşin yuvarlak üsten auta gitti.

9´uncu dakikada Alanyaspor´un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Efecan kale önüne topu gönderdi. Burada topu karşılayan Fatih Aksoy´un topuğuyla arka direğe aktardığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan´ın şutu savunmaya çarparak yön değiştirdi ancak son anda uzanan kaleci Alperen iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

24´üncü dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında topu son çizgiye kadar taşıyan Cemali topu kale önüne yükseltirken, savunmadan arka direğe seken topa gelişine sert vuran Bünyamin´in şutu kale önünde savunmaya çarparak uzaklaştı.

26´ncı dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Antalyaspor´da topun başına geçen Fredy´nin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu kazanan Ghacha´nın ortasına yükselen Ömer´in kafa vuruşunu Runarsson çift hamleyle sahip oldu.

29´uncu dakikada savunmanın hatasının ardından topu kazanan Wright ceza sahası dışına hızla ilerleyerek çemberden sert vurdu ancak kaleci RunarRunarsson iki hamleyle topu kazandı.

44´üncü dakikada Alanyaspor´un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Candeias´ın ortasına iyi yükselen Ahmed Hassan´ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

50´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fer´in ceza sahasına girerek yükselttiği topu kale önünde Ömer uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı göğsü ile kontrol eden Lusamba´nın şutu kaleci Alperen´in solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-0.

57´nci dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta alanda Fredy´nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemali´nin ortasına Haji Wright´ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 2-1.

70´inci dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Efecan´ın arka direğe yaptığı ortada topa yükselen Fer´in kafa vuruşunu kaleci Alperen tokatladı. Dönen topta oluşan karambolde Luyindama´dan seken topa Doumbia´nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak gol çizgisini geçti: 3-1.

88´inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında sahasında topla buluşan Mustafa savunma arkasına uzun pas attı. Buraya koşu yapan Haji Wright topu alarak hızla ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ve top kaleciyi geçerek ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma ev sahibi Corendon Alanyaspor´un 3-2´lik üstünlüğüyle sonlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK

2022-10-14 22:19:42



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