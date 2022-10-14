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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından

DHA

Alanyaspor - Antalyaspor maçının ardından


Engin ANAK/ALANYA, (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor´u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, galibiyetten dolayı futbolcuları kutladı. Mateos, "Aslında bugün sahada biraz emek vermemiz gerekiyordu. Arkadaşlarımız bugün bu emeği verdiler. Hatta vermesi gerektiğinin daha fazlasını sundular diyebilirim. Zaten geriye baktığınızda iyi futbol oynuyorduk sürekli fakat sonuçları bir türlü alamıyorduk. Bugünkü bu galibiyet haftayı büyük mutlulukla kapatmamızı sağladı, çünkü sahada büyük bir emek vardı, hem de bundan sonrası için, gelecek için daha özgüvenli daha korkmadan oynamamıza neden olacak. Bu bağlamda kulübe de çok teşekkür etmek istiyorum. Futbolcuların arkasında çok iyi durdular, çok büyük özgüven verdiler. Tüm hafta burada bizi yalnız bırakmadılar, desteklerini hiç esirgemediler. Futbolcularda yönetimden aldığı bu özgüvenle bugün sahada üzerlerine düşeni yaptılar" dedi.
ALFONS GROENENDIJK: "ÖLÜMÜNE DEFANS YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise "Takım olarak kaybettik hem de kazandık. Maça iyi başladık. Luiz Adriano ve Wright'ın kaçırdığı fırsatlar vardı. Ne yazık ki bunları çok kolay harcadık. Bugünkü maça ve geçmiş maçlara baktığımızda basit golleri hep son dakikalarda yedik. Dengede giden oyunu, basit hatalarla aleyhimize döndürüyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ölümüne defans yapmamız, iyi defans yapmamız gerekiyor. Duran topta herkes sorumluluğunu biliyor ve buna göre davranıp, orada rakip takım ne olursa olsun, vuruş hakkı tanımadan kendilerine skor avantajı sağlamalarına izin vermemiz gerekiyor" diye konuştu.
"BİR İSYAN BEKLİYORUM"
Hatalardan dolayı istedikleri skoru sağlayamadıklarını belirten Groenendijk, "İkinci yarıda oyunu geri getirebilmek için değişiklikler yaptık. Bu arada cezalı ve sakat oyuncularımız da çok. Bundan şikayet etmiyorum. Bunlar futbolda var. Ancak bu durum bazen bizi zorluyor. İkinci golde defansımız yine sınıfta kaldı. Ne olursa olsun, o kadar kolay vurdurmamız gerekiyordu. Daha iyi müdahale etmemiz gerekiyordu. Maç kazanma alışkanlığını geçmiş maçlardan ders çıkararak tekrar başlayabiliriz. Sonuç olarak bugün 3-2 kaybettik. Maçtaki VAR kararlarında da biraz şanslıydık. Bu yüzden şikayet etmeden, mazeret bulmadan iyileşmemiz, gelişmemiz ve galibiyet serisine tekrar başlamalıyız. Önümüzdeki hafta takımdan futbol anlamında, skor anlamında bir isyan bekliyorum. Önemli bir maçına çıkacağız ve tüm bu olumsuzluklara isyan eden olumlu havayı geri getirebilecek bir galibiyet için hazırlanacağız. Takımın ne var ne yok her şeyi vermelerini bekliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK
2022-10-14 23:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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