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Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi

DHA

Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi


Engin ANAK / ALANYA, (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasında oynanan Alanyaspor Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için stada gelen iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Stadyum dışına taşan kavgada yaralananlar oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında dün akşam Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan mücadele öncesinde ve sonrasında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Birbirlerine giren taraftarlara jandarma müdahale ederken, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlandı. Otobüsten inen taraftarlar ise bölgedeki bazı evlerin camlarını kırdı. Çıkan arbedelerde her iki takım taraftarlarından yaralanan oldu. Jandarma ekipleri stat ve çevresinde maç öncesinde ve sonrasında çıkan kavgaları sonlandırırken Antalyaspor taraftarları kolluk kuvvetlerinin konvoyu eşliğinde ilçeden çıkarıldı. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kavga anından cep telefonu görüntüsü
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-10-15 09:43:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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