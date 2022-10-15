Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi



Engin ANAK / ALANYA, (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasında oynanan Alanyaspor Antalyaspor karşılaşmasını izlemek için stada gelen iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Stadyum dışına taşan kavgada yaralananlar oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında dün akşam Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan mücadele öncesinde ve sonrasında iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Birbirlerine giren taraftarlara jandarma müdahale ederken, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs taşlandı. Otobüsten inen taraftarlar ise bölgedeki bazı evlerin camlarını kırdı. Çıkan arbedelerde her iki takım taraftarlarından yaralanan oldu. Jandarma ekipleri stat ve çevresinde maç öncesinde ve sonrasında çıkan kavgaları sonlandırırken Antalyaspor taraftarları kolluk kuvvetlerinin konvoyu eşliğinde ilçeden çıkarıldı. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kavga anından cep telefonu görüntüsü

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-10-15 09:43:12



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