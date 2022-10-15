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Antalya'da 1 yıllık peşin aylık 130 bin liraya kiralık daire

DHA

Antalya'da 1 yıllık peşin aylık 130 bin liraya kiralık daire


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)SAVAŞ sonrası Rus ve Ukraynalıların yaşamak için geldiği Antalya'da, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aştı. Lara'da 4+1 daire için aylık 130 bin lira kira bedeli istenirken, Konyaaltı'ndaki 3+1 daire için aylık 125 bin lira kira istendi. İlana, 1 yıllık ücretin de peşin talep edildiği notu düşüldü.
Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından kaçan özellikle Ukraynalılar, daha güvenilir buldukları Türkiye'ye gelip, sıklıkla tatil yaptıkları Antalya'ya yerleşmeyi tercih etti. Aileleriyle gelen Ukraynalıların bir kısmı, yakınlarının yanına yerleşti, geliri yüksek olanlar ise ya gayrimenkul satın aldı ya da kiraladı. Gayrimenkul hareketliliği başlayan kentte hem kiralar hem satın alma fiyatları arttı.
Kentte savaş öncesi 2 bin 500-3 bin lira olan ev kiraları, Ukraynalıların gelişiyle 1 yıllık kira bedeli peşin olmak üzere 20-40 bin liranın üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği illerin başında da Antalya geldi. Savaştan kaçan Rus ve Ukraynalıların yaşamak için ilgi gösterdiği kentte, deniz kenarındaki lüks dairelerin aylık kirası, 100 bin lirayı aştı. Emlak ilanlarında denize sıfır ya da yakın mesafede konumlanan dairelerin lüks döşendiği göze çarptı. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki 4+1 lüks daire için aylık 130 bin lira kira, 260 bin lira depozito bedeli istenirken, Konyaaltı'nda 3+1 lüks daire için aylık 125 bin lira kira ve 125 bin lira depozito bedeli istendi. İlanlarda her 2 lüks daire için 1 yıllık kira ücretinin peşin talep edildiği notu yer aldı.
'FİYATLAR ASTRONOMİK DÜZEYDE SEYREDİYOR'
Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentte son dönemde artan gayrimenkul fiyatlarını değerlendirdi. Yaklaşık 1 yıldır ev ve arsa fiyatlarının yükseldiğini belirten Çağlar, "Dünyanın tüm ülkelerinden Antalya'mıza çok fazla göç geliyordu. Ukrayna-Rusya savaşından sonra bu durum bir kat daha arttı. Fiyatların artmasının ana sebebi 'ayakçı' diye tabir ettiğimiz yabancıların kayıt dışı emlakçılık yapmasıdır. Hem milletimiz hem devletimiz zarar etmektedir. Burada vergi ödemeden, kendi dini, dili ve ırkından olan hemşehrilerine ev fiyatlarını artırarak verdiler. Bunlar şu an mahkeme yolunda. Bunu gören Türk vatandaşları ise yan taraftaki dairelerin yüksek fiyatını görüp, fiyatlarını artırdı. Bu yüzden fiyatlar astronomik düzeyde seyrediyor" diye konuştu.
Son 1 yılda satış ve kiralamalarda fiyatların yüzde 200 arttığını aktaran Çağlar, "Denetleme yapmamız lazım. Biz emlakçıların emlak komisyonları yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcıdan veriliyor. Bunlar kendi dilinden insanlardan yüzde 10 komisyon almakta ve hiçbir fatura kesilmemektedir" dedi.
NORMAL DAİRELER 10 BİN İLE 20 BİN ARASINDA
Konyaaltı ve Muratpaşa'daki normal eşyalı ev fiyatlarının 15-20 bin lira olduğunu belirten İsmail Çağlar, eşyasız evlerin ise 10 ile 15 bin arasında kiraya gerildiğini aktardı. Kepez ilçesine gidildikçe fiyatların 8-10 bin lira değiştiğini söyleyen Çağlar, "Yazılı ve sözlü olarak meclise bu sorunları götürdüm. Mahalle mahalle eksper yapılıp, bir bedel konulması gerekiyor. 10 bin liralık eve 15 bin lira denildiğinde cezai işlem yapılması lazım. Şu an serbest piyasa olduğu için bir şey yapılamıyor. Evlerin içini lüks yaptıkça fiyatları artırdıklarını söylüyorlar. Bazı kesimler de içinin döşemesine ve lüksüne göre Türk vatandaşlarına evlerini kiraya vermek istemiyor. Evlerini daha yüksek fiyatlara vermek istiyorlar. Bazı sahile yakın kesimdeki evlerin fiyatları 100-125 bin lirayı aştı. Burada Türk vatandaşlarımızın oturma şansı sıfır. Tamamen yabancıya yönelik kiraya veriliyor" diye konuştu.
Kiraların düşmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Çağlar, "Türk vatandaşları bu durumdan muzdarip. Konyaaaltı'nda kira bedelinin artması, Kepez bölgesinde de otomatik olarak kiraları artırıyor. Örneğin; bir evladımızı evlendireceğiz, ev bulamıyoruz. Asgari ücrette çalışan kişi 5-6 ya da 7 bin liraya ev kiralayıp çocuğunu evlendiremiyor" dedi. 
'ÖĞRENCİLER EV BULAMIYOR'
İsmail Çağlar, Antalya'ya üniversitede okumaya gelen öğrencilerin de artan kiralardan muzdarip olduğunu belirterek, "Öğrenciler şu anda kiralık ev bulamıyor. 2-3 kişi bir evde kalıyor. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-10-15 10:46:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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