Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, motosikleti çalınan Gürkan D. (36), üst geçitte intihara kalkıştı. 45 dakika boyunca demir parmaklıklara tutunan Gürkan D., motosiklet sözü verilmesiyle atlamaktan vazgeçti.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda bulunan üst geçitte meydana geldi. Motosikleti çalındığı için bunalıma girdiğini söyleyen Gürkan D., üst geçitte intihar girişiminde bulundu. Gürkan D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis, alana şerit çekti. Polis, Gürkan D.'ye yardım edeceğini söyledi. 45 dakika boyunca üst geçidin demirlerine tutunan Gürkan D., çevreden biri motosiklet alma sözü verince intihardan vazgeçti.

Olay sırasında toplanan kalabalığın ise bu anlarda canlı yayın yapmaya çalışması dikkat çekti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-10-15 15:51:55



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