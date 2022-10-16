Antalya´da şimşekler ve yıldırımlar geceyi aydınlattı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da dün gece sağanakla birlikte yıldırımlar ve şimşekler oluştu. Çok sayıda kişi, yıldırım ve şimşekleri izlemek için sahile akın etti.

Antalya'da Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürlüğü´nün de önceden uyarıda bulunduğu gök gürültülü sağanak, dün gece özellikle sahil kesimlerinde etkili oldu. Yıldırım ve şimşekleri izlemek için yüzlerce kişi, yağmur ve fırtınaya rağmen sahile akın etti.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte oluşan yıldırım düşmesi olayları, Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan tarafından fotoğraflandı. Şimşek görüntülerini Konyaaltı ilçesinde Boğaçay mevkiinde görüntüleyen Mustafa Erturhan, "Aslında, kuş gözlem çalışmaları nedeniyle bölgede bulunuyorduk. Son iki gündür gökyüzünde fırtına ve şimşek çok yoğundu. Yıldırım fırtınası yaşandı diyebiliriz. Sadece ben değil birçok insan, Antalyalılar araçlarıyla sahile inip yıldırımları izledi. Bir kısmı deniz, bir kısmı şehir üzerinde görüldü. Hatta Tünektepe üzerine düşen bir yıldırım çok etkiliydi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-10-16 11:03:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.