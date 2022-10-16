(ÖZEL) İş ararken şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) İş ararken şampiyon oldu

DHA

(ÖZEL) İş ararken şampiyon oldu


Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Antalya'da 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat (29), iş görüşmesinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle 4 yıl önce başladığı halter sporunda ilk yılında Türkiye şampiyonu oldu. Pandemi sürecinde çalışmak için 1 yıl spora ara veren Reyhan, antrenörünün ısrarıyla yeniden başladığı halterde bu yıl Türkiye şampiyonluğu kazanıp milli formayla Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etmenin gururunu yaşadı.
Doğuştan akondroplazi sendromlu Reyhan Polat, kısa boylu olması nedeniyle çocukluğunda kendisi için zor dönem geçirdi. 12 yaşında boy uzatma ameliyatında 2 ayağına da platin takılan Reyhan Polat'ın boyu, 1 yıl süren tedavi sonrası 18 santim uzadı. 134 santimetre boyundaki Reyhan Polat, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'ndan mezun olduktan sonra uzun süre işsiz kaldı. Reyhan Polat, iş başvurusu için gittiği çağrı merkezinde tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle halter sporuyla tanıştı. Ekonomik zorluklar yaşayan Reyhan Polat, 4 yıl önce antrenörü Ekrem Celil gözetiminde Antalya Spor Salonu'nda halter antrenmanlarına başladı. Halter sporundaki ilk yılında Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Reyhan Polat, ekonomik nedenlerden dolayı pandemide spora 1 yıl ara verip çalışmaya karar verdi.
Antrenörünün halter sporundaki başarısından dolayı yeniden antrenmana devam etmesi yönündeki talebi üzerine çalışmalarına başlayan Reyhan Polat, mart ayında yapılan turnuvada Türkiye şampiyonluğu elde etti. Gürcistan'da 29 Eylül'de tamamlanan Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Reyhan Polat, milli formayla kazandığı başarının gururunu yaşadı.
Antrenmanlarına devam eden Reyhan Polat, aralık ayında yapılacak dünya kupası hazırlıklarına devam ediyor.
"OLİMPİYAT MADALYASI ALMAYI İSTİYORUM"
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefleyen Reyhan Polat, "2018'de iş başvurusu yaparken tanıştığım kişi antrenörüme yönlendirdi. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum. Maddi imkansızlıktan dolayı pandemi sürecinde çalışmak zorunda kaldım. Başarılı olacağıma inanan antrenörüm haltere devam etmemi istedi. Ben de sporu çok sevdiğim için antrenmanlara başladım ve yeniden Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonasında ikinci oldum. Şimdi önümde dünya kupası, dünya şampiyonası ve olimpiyat var. Olimpiyat madalyası almayı istiyorum. Hayattaki zorlukları sporla aşmaya çalışıyorum" dedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Reyhan Polat'ın açıklamaları
Polat'ın antrenman detayları
Polat'ın halter ile çalışmasından detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-10-16 12:26:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalyalı gazeteciler, Nürnberg'deki gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Antalyalı ...
(Görüntülü) IHLAMURUN KİLO FİYATI, GRAM ALTINLA YARIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) IHLAMURUN KİLO FİYATI, GRAM ALTINLA ...
(Görüntülü) - YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI
Antalya´da şimşekler ve yıldırımlar geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Antalya´da şimşekler ve yıldırımlar geceyi aydınlattı
İş ararken şampiyon oldu
YEREL HABERLER İş ararken şampiyon oldu
Ihlamurun kilo fiyatı, gram altınla yarışıyor
YEREL HABERLER Ihlamurun kilo fiyatı, gram altınla yarışıyor
Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına ...
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manavgat TSO Başkanı Güngör, göreve yeniden seçildi
YEREL HABERLER Manavgat TSO Başkanı Güngör, göreve yeniden seçildi
Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları'nın 31.'si Paratriatlon Dünya Kupası'yla start aldı
YEREL HABERLER Uluslararası Alanya Triatlon Yarışları'nın 31.'si ...
(Görüntülü) MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ
Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü
YEREL HABERLER Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü
Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist öldü
YEREL HABERLER Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman ...
(Görüntülü) SERİK&#039;TE DOLU, TARIM ALANLARINI VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİK'TE DOLU, TARIM ALANLARINI ...
Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü
YEREL HABERLER Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü
(Görüntülü) KAVGADA VURULDU, YARALI HALDE EVE GİTTİ; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAVGADA VURULDU, YARALI HALDE EVE GİTTİ; ...
Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti
YEREL HABERLER Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti
Antalya Barosunun olağan genel kurulu başladı
YEREL HABERLER Antalya Barosunun olağan genel kurulu başladı
Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu
YEREL HABERLER Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu
Bahama bayraklı kruvaziyer "Artania" Alanya'da
YEREL HABERLER Bahama bayraklı kruvaziyer "Artania" Alanya'da
Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık ...
Antalya'da dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar ...
Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.