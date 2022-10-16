Antalya'da 3 bin 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde durdurulan araç ile otelin deposunda yapılan aramada, 3 bin 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte alkol üretimi ile ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kızlarpınarı Mahallesi'nde durdurulan araç ile otelin deposuna yapılan baskında, 3 bin 150 şişe sahte bandrollü işçi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B, Ş.Y. ve E.B. hakkında adli işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-10-16 17:52:35



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