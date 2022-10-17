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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı

DHA

Antalyaspor, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet özlemini 6 haftaya yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, 10 haftası geride kalan ligin en son 3'üncü haftasında galibiyet alırken, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı oldu.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Akdeniz derbisinde deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-2 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Kırmızı beyazlılar İstanbul temsilcisi karşısında kazanarak ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, takıma verdiği izin sonrası soluğu İstanbul'da aldı. Şahin, ligin 11'inci haftasında cuma günü Başakşehir İstanbulspor maçını tribünden takip etti. Nuri Şahin'in maçta bol bol not tuttuğu görüldü.
GALİBİYET ÖZLEMİ 6 HAFTA
Antalyaspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 7 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip ligin 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra galibiyet yüzü göremedi. Antalyaspor, Gaziantep FK'ya (5-2), Kasımpaşa'ya (2-0), Kayserispor'a (1-0), Adana Demirspor'a (3-0) ve Corendon Alanyaspor'a (3-2) kaybederken; sadece Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı. Antalyaspor, son 6 haftada sadece 1 puan toplayabildi.
Antalyaspor, son 6 hafta baz alındığında topladığı 1 puanla ligin en az puan toplayan takımı oldu. Kırmızı-beyazlıları 2 puan toplayan Ümraniyespor ile 5'er puan toplayan Gaziantep FK, Giresunspor ve Sivasspor takip etti. DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-10-17 10:36:13

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