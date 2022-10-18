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Çocuğu ailesine kavuşturan şoför, bu kez de yolcuyu hastaneye yetiştirdi

DHA

Çocuğu ailesine kavuşturan şoför, bu kez de yolcuyu hastaneye yetiştirdi


İbrahim LALELİ/ANTALYA,(DHA)-ANTALYA'da halk otobüsünde unutulan çocuğu ailesine kavuşturan şoför Nihat Güleç (43), bu kez aracında fenalaşan kadın yolcuyu 4 dakikada hastaneye yetiştirdi. Nihat Güleç, "Böyle bir durumda hızlı karar vererek, harekete geçmek gerekli" dedi.
Muratpaşa ilçesinde Nihat Güleç (43) yönetimindeki 07 MKL 40 plakalı halk otobüsünde adı öğrenilemeyen kadın yolcu, 13.47'de fenalık geçirdi. Kadının baygınlık geçirdiğini fark edenler, şoföre seslendi. Güleç, kadını hastaneye yetiştirebilmek için tramvay yoluna girip, ters istikametten devam etti. Dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, saat 13.51'i gösterdiğinde, yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Kadın, hemen tedavi altına alındı. Olay anı ise otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın yolcunun rahatsızlandığı, bunu fark edenlerin şoförden yardım istediği ve Güleç'in de aracı hastaneye sürdüğü görülüyor.
'HIZLI KARAR VERİP HAREKETE GEÇTİM'
Olay anını anlatan Nihat Güleç, "Hastaneyi geçtikten sonra araç içerisindeki vatandaşlar panikledi. Bir kadının rahatsızlandığını, kalp krizi geçirebileceğini söylediler. Acilen hastaneye dönmemi söyleyince, duraktaki yolcuları almayıp, tramvay yoluna girdim. Daha sonra ters istikametten hastaneye doğru sürdüm. Korna çalarak ilerledim. Trafik bayağı yoğundu. Ancak korna çalıp, dörtlüleri yakarak ambulans gibi vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik. Ayakta duramıyordu ve kötüydü. Böyle bir durumda hızlı karar vererek, harekete geçmek gerekli. İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
UNUTULAN ÇOCUĞU AİLESİNE TESLİM ETTİ
Nihat Güleç, 25 Ağustos'ta da otobüste unutulan bir çocuğu ailesi ile buluşturmuştu. Tatil için gelen yabancı uyruklu aile, halk otobüsünde oyun oynayan çocuklarını unutarak, araçtan inmişti. Durumun bildirilmesi ile Güleç, ağlayan çocuğu sakinleştirmiş ve kendilerini bekleyen ailesine teslim etmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-10-18 15:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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