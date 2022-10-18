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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DHA

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yalnız yaşayan Serkan Gönüldaş (43), arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Demricikara Mahallesi 1423 sokakta bulunan bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. Serkan Gönüldaş´tan haber alamayan arkadaşı eve geldi ve kapıyı çalmasına rağmen ulaşamadı. Arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri hareketsiz şekilde bulunan Serkan Gönüldaş´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Göndüldaş'ın cansız bedeni cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-10-18 22:39:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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