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Kayıp Muhammet için 33 gün sonra krokiyle yapılan aramadan da sonuç alınamadı

DHA

Kayıp Muhammet için 33 gün sonra krokiyle yapılan aramadan da sonuç alınamadı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 56 gündür haber alınmayan ve en son kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edilen Muhammet Fatih Güç'ü (21), arama çalışmaları, 33 gün sonra baba Mehmet Güç'e ulaştırılan bir kroki ile yeniden başladı. Tahta üzerine çizilen krokide belirtilen bölgede polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında Güç'ün izine rastlanılamadı. 
Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan Muhammet Fatih Güç, 24 Ağustos´ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunurken, gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç´e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Mehmet ve Emine Güç çifti, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan adrese gelerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.
KANALİZASYONDA 7 KİLOMETRE MESAFE TARANDI
İtfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında Muhammet Fatih Güç'e rastlanılmadı. Bunun üzerine çalışma durduruldu.
KROKİ AİLEYİ UMUTLANDIRDI, 33 GÜN SONRA TEKRAR ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kanalizasyonda 33 gün önce sona erdirilen arama çalışmaları, baba Mehmet Güç'e kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir krokiyi mermerciye bırakmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet´in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
'BÜYÜK BİR UMUTLA GELDİK'
Arama çalışmalarını izleyen Mehmet Güç, "Oğlumun arkadaşıymış ve polisten korktuğu için mermerciye bu krokiyi bırakmış. Cesedin orada ve tanınmayacak vaziyette olduğunu söylemiş. 112´yi aradık ve yetkili arkadaşlarımız geldi. Daha önce arama yapılmıştı ama burası aranmamıştı. Bu krokiyi elimize verince büyük bir umutla geldik. Gelecek haberi bekliyoruz" dedi. 
'SADECE BURAYI ARASINLAR'
Anne Emine Güç ise "Krokiyi bırakıp hiçbir yeri aramasınlar, sadece burayı arasınlar demişler. Ben burada olduğundan eminim. Hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.
'ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, ASILSIZ İHBAR GİBİ'
Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek kanalizasyon içerisinde bulunan elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin gösterdiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip ederken, gelecek haberi bekledi. Yaklaşık 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan arama çalışmaları sonucunda AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, "Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi" dedi. Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-10-18 23:21:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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