Korna çaldığı otomobilden inen 4 kişi tarafından darbedildi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Halil Mert, trafikte korna çaldığı otomobilden inen 4 kişinin saldırısına uğradı. Aracından inmeyen ve yarım açık camdan saldırı anını cep telefonuyla kaydeden Mert, saldırganlardan şikayetçi olup, yakalanmalarını istedi.

Olay, 14 Ekim'de, Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kızını okula bırakan Halil Mert, iş yerine gitmek için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Caddeye geldiğinde, iddiaya göre, 07 AKM 784 plakalı otomobil, sinyal vermeden dönüş yapmak için yola çıktı. Ani fren yapan Mert, kornaya bastı. Otomobilden inen kimliği belirsiz kişi, Mert'in aracının yanına gelip küfretti. Camı yarım açık olan hafif ticari araçtaki Mert'e saldıran kişinin yanına, otomobilden inen diğer 3 kişi de geldi. Darbedilen Mert, cep telefonunu çıkarıp görüntü aldı. Yarım açık camdan ellerini sokan saldırganlar Mert'e saldırmaya devam edip, elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası kayıtlarına yansıdı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen, ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Mert, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

'KIZIMI OKULA BIRAKTIM, İŞ YERİME GİDİYORDUM'

Olayın büyüyeceğini düşünerek araçtan inmediğini belirten Halil Mert, "Sabah 08.45 sıralarında kızımı okula bıraktım ve iş yerime doğru gidiyordum. Bir anda kontrolsüz şekilde önüme atlayarak dönmeye çalıştı. Uyarı niyetiyle korna çaldım. Araçtan ilk önce küfrederek 1 kişi indi. Ağza alınmayacak kelimeler söyledi. Sonrasında araçtan 3 kişi daha indi. Aracın içerisinde camdan ellerini sokup bana saldırdılar. Vücudumun farklı yerlerinde darp izleri oluştu. Yarım açık camdan birisi boynuma yapıştı. Arabada olmasaydım belki daha kötü olacaktı" dedi.

'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Vücudunda oluşan yaraları hastanede fark ettiğini söyleyen Mert, "Gözüm kararmış o sırada, gözümü açtığımda hastanedeydim. Elimi de cama sıkıştırmışlar. Ben bunları hastanede fark ettim. Polis merkezine gidip ifademi verdim. Yakalanmalarını istiyorum. Yaptığı hatadan dolayı bir özür dilese tamam deyip geçecektim. Ancak araçtan inip küfredip, beni darbettiler. Canımı zor kurtardım. Arabadan inseydim şu an belki çok farklı konumda olacaktım. O sırada cep telefonumla video çekiyordum. Elimden telefonumu almaya çalıştılar. Bu kadar ne kinleri vardı anlamadım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-19 13:06:01



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